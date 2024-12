Ritter Solar: neuer Vakuumröhrenkollektor im Großformat

Die Ritter Energie stellt einen neuen großformatigen solarthermischen Kollektor vor. Die Vakuumröhrentechnologie eignet sich unter anderem für den Einsatz in kommunalen Wärmenetzen.

Das auf die Solarthermie spezialisierte Unternehmen Ritter Energie geht mit einem neuen Vakuumröhrenkollektor im Großformat an den Markt. Wie das Unternehmen mitteilte verfüge der XXL 19/131 CPC-Vakuumröhrenkollektor über eine Bruttokollektorfläche von 13,1 m². Durch das größere Format lasse sich eine Freifläche im Vergleich zu den bisherigen Kollektoren mit weniger Modulen ausstatten. Dadurch verkürze sich die Bauzeit auf dem Feld und die Montage sei einfacher. Denn weniger Kleinteile und Schweißnähte sorgten für kürzere Realisierungszeiten. Um den Flächengrundriss optimal auszunutzen, hat Ritter XL Solar mit dem XXL 19/66 eine zweite, schmalere Kollektorvariante im Programm mit einer Bruttokollektorfläche von 6,6 m². Mit den beiden Kollektorvarianten lasse sich das Anlagendesign optimal an den Grundriss der zur Verfügung stehenden Fläche anpassen.

Das Großformat wirke sich neben der kürzeren Montagezeit auch auf die Anlagenhydraulik positiv aus. Insbesondere liege dies am neu entwickelten Rohrregister mit parallel geschalteten Mäandern. Dadurch wiesen die neuen Kollektoren einen geringeren Druckverlust bei gewohnter Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit auf. Somit ließen sich mehr Kollektoren in Reihe schalten und es falle weit weniger Verrohrungsaufwand an. Dies wirke sich positiv auf die Reduzierung der Wärmeverluste der Gesamtanlage aus.

CPC-Vakuumröhrenkollektoren zeichneten sich generell durch einen hohen solaren Ertrag aus. Die hinter den Vakuumröhren platzierten CPC-Spiegel lenken die Sonnenstrahlen immer genau auf die Glasröhren, auch bei diffusem Licht und bedecktem Himmel. So liege der spezifische jährliche Kollektorertrag nach Solar KEYMARK für beide XXL-Kollektoren bei 583 kWh/(m²a) für den Standort Würzburg und 75°C mittlerer Kollektortemperatur. Dies sei ein außergewöhnlich hoher Ertragswert. Ritter XL Solar gibt außerdem eine Ertragsgarantie auf die jährlichen Energiegewinne der Gesamtanlage.

Solarthermie für Nah- und Fernwärmenetze

Der neue Großformat-Kollektor von Ritter XL Solar erhöhe zudem die Attraktivität der Solarthermie für die Wärmeversorgung über Nah- und Fernwärmenetze. Insbesondere bei den kommunalen Wärmeplanungen (KWP), die derzeit viele Kommunen erstellen, sind Wärmenetze ein wichtiger Baustein für die Umsetzung der Wärmewende. Wichtig ist allerdings, dass diese Netze mit klimaneutral erzeugter Wärme versorgt werden. Solare Wärme ist generell CO 2 -neutral und kann dadurch einen bedeutenden Beitrag für eine erfolgreiche Dekarbonisierung von Wärmenetzen leisten. Da die frei verfügbare Solarstrahlung lediglich umgewandelt wird, entstehen durch solarthermische Freiflächenanlagen keine Belastungen für die Umwelt. Vielmehr belegten verschiedene Studien, dass die Biodiversität durch Blühwiesen unterhalb der Kollektorfelder erhöht wird.

