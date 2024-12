European Energy baut zwei Windparks im Burgenlandkreis

European Energy Deutschland hat bei den EEG-Ausschreibungen Mitte Dezember den Zuschlag für zwei Windpark-Projekte im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, erhalten.

Die Projekte „Zeitz“ und „Drei Hügel“ umfassen elf neue Windenergie-Anlagen und eine Gesamtleistung von 52 MW. Claudia Schilling, Geschäftsführerin von European Energy Deutschland, zeigt sich erfreut. „Die starke Überzeichnung der jüngsten Onshore-Wind-Ausschreibung zeigt, dass die Gesetzesänderungen im Erneuerbaren-Sektor greifen. Dies ist ein positives Signal für die Energiewende und wird mittelfristig nicht nur die Strompreise stabilisieren, sondern auch den Industriestandort Deutschland stärken.“ Bei einem der beiden Windparks im Burgenlandkreis handelt es sich um einen Repowering-Standort.

Windenergie-Projekt Zeitz: Inbetriebnahme Ende 2026 geplant

In Zeitz entstehen sechs neue Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 33,2 MW. Das entspricht bilanziell dem Verbrauch von 21.000 Haushalten. Drei bestehende Anlagen werden zurückgebaut. Ein neues Umspannwerk in Spora und eine zehn Kilometer lange Kabeltrasse sorgen für den Netzanschluss. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2025 beginnen, die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 geplant.

European Energy Deutschland betont die enge Zusammenarbeit mit der Region. Anwohnende seien frühzeitig informiert worden. Die Gemeinden würden von langfristigen Zahlungen in Höhe von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde profitieren. Als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme sollen Streuobstwiesen angelegt werden. Zudem soll ein neuer Spielplatz in Rippicha entstehen.

Windpark „Drei Hügel“: Repowering abgeschlossen

Im Windpark „Drei Hügel“ in Teuchern wurden bereits fünf neue Windenergie-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 19,15 MW errichtet. Die vorher dort befindlichen sieben Windturbinen wurden zurückgebaut. Bilanziell kann der neue Windpark 11.700 Haushalte versorgen. Im Projekt Drei Hügel betont das Unternehmen die Vorteile für die Region. Gemeinden erhielten finanzielle Beteiligungen, Streuobstwiesen würden neue Biotope schaffen und der örtliche Fußballverein werde unterstützt.

European Energy wurde 2004 in Dänemark gegründet. Das Unternehmen ist heute als führender Entwickler erneuerbarer Energien in 26 Ländern präsent. Seit 20 Jahren ist das Unternehmen in Deutschland aktiv und hat Niederlassungen in Hamburg, Potsdam, Teuchern, Leipzig und Wiesbaden.

Quelle: European Energy Deutschland | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH