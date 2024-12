Soblue-PVT-Modul erhält Solar Keymark Zertifizierung

Das PVT-Modul Multi-NRG Panel von Soblue hat eine Zertifizierung nach Solar Keymark erhalten und qualifiziert sich damit für staatliche Förderungen.

Die Photovoltaik-Thermie-Module (PVT) „Multi-NRG Panels“ von Soblue haben jetzt eine Zertifizierung nach dem Solar Keymark. Das Solar Keymark ist die Voraussetzung für viele Förderprogramme. Durchgeführt hat die Zertifizierung das Prüfinstitut Kiwa. Grundlage waren die Normen EN ISO 9806:2017 für den thermischen Teil und EN 61215 und EN IEC 61730 für den photovoltaischen Teil.

Die Zertifizierung nach Solar Keymark macht die Leistungsfähigkeit von Solarthermie-Kollektoren und PVT-Modulen vergleichbar. Das Label bestätigt dem Endanwender, dass ein Produkt den europäischen Normen entspricht und weitere Anforderungen erfüllt. Es ist Voraussetzung für mehrere staatliche Förderprogramme.

Laut Soblue erreichten die Multi-NRG-Panels dabei die „höchsten je gemessenen Energieerträge“. Diese Solarerträge können Architekten und Planer bei ihren Projekten nun fest einplanen.

PVT-Kollektor erreicht hohe Energieerträge durch Betrieb unter Umgebungstemperatur

Unter Standard-Testbedingungen (1000 W/m2 Einstrahlung, Umgebungstemperatur 25 °C, delta-T = 0 °C, Windgeschwindigkeit 0 m/s) gehören die Multi-NRG-Panels demnach zu den effizientesten PVT-Modulen auf dem Markt. Sie liefern fast 20% Strom und zusätzlich 60% Wärme aus der Sonneneinstrahlung.

Die Temperaturdifferenz delta-T bezieht sich auf den Unterschied von Kollektortemperatur und Umgebungstemperatur. Bei gewöhnlichen Solarthermie-Kollektoren ergibt sich hier ein positiver Wert – schließlich soll das Warmwasser heißer sein als die Umgebungstemperatur. Laut Soblue werden die PVT-Kollektoren allerdings meist mit einer Einlasstemperatur betrieben, die um 5 bis 10 Kelvin unter der Umgebungstemperatur liegt. In diesem Bereich liefere das Soblue Multi-NRG Panel „hervorragende thermische Erträge“.

Diese liegen laut der Messkurve bei über 1.500 W bei starker Sonneneinstrahlung (1.000 W/m2) und knapp 800 W bei bedecktem Himmel liegen. Da die Kollektoren Umgebungswärme aufnehmen, sind sie nicht allein auf Sonnenstrahlung angewiesen. Sie können also selbst nachts einen Ertrag von immerhin 200 W erzielen, so Soblue. Wie weit sich die Temperatur im Kollektorkreislauf absenken lässt, sagt Soblue an dieser Stelle allerdings nicht.

Auch für den Kühlbetrieb im Sommer mit dem PVT-Modul liefert die Messkurve des Solar Keymark Informationen. In der Funktion als Kühlmodul komme man auf 400 Watt Kühlleistung pro Kollektor, wenn die Temperatur um 10 Kelvin über der Umgebungstemperatur liegt. Dafür geht Soblue von einem nächtlichen Betrieb aus.

„Wir freuen uns sehr, dass die herausragenden Leistungsdaten unserer Kombi-Flachmodule jetzt auch in unabhängigen Test nachgewiesen und in der Solar Keymark Zertifizierung festgehalten wurden“, sagt Alex Bircher, CTO von Soblue.

Für die Carrosserie Pfister in Herisau, Schweiz, hat Soblue 2024 die nach eigenen Angaben größte und effizienteste PVT-Anlage Europas gebaut. Im Zusammenspiel mit Erdsonden und Wärmepumpen liefern dort 240 Soblue Multi-NRG Kollektoren mit insgesamt 104 kW elektrischer und 324 kW thermischer Leistung Strom, Wärme und Kälte. Der Solarserver berichtete darüber.

Quelle: Soblue | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH