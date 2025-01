Envitec Biogas: Größtes Investitionsprogramm der Unternehmensgeschichte

Der Anlagenbauer und Biogasproduzent Envitec Biogas setzt sein 200-Millionen-Euro-Investitionsprogramm weiter um. Zudem stehen Projekte in mehreren europäischen Ländern an.

Deutschlands größter Biogasproduzent, die Envitec Biogas AG, geht in ihr mittlerweile 23. Geschäftsjahr. „Trotz aller Widrigkeiten blicken wir voller Zuversicht in das neue Jahr“, sagt Olaf von Lehmden, CEO des in Lohne und Saerbeck ansässigen Unternehmens. So stünden nach dem Markteintritt in Schweden Projekte in verschiedenen europäischen Wachstumsmärkten bevor.

Auch das größte Investitionsprogramm der Unternehmensgeschichte mit rund 200 Millionen Euro geht voran. So befindet sich die Verdoppelung der im brandenburgischen Forst gelegenen, 700-Nm3/h-starken Eigenbetriebsanlage im Probebetrieb. Neben der jährlich produzierten zusätzlichen Menge von 63 GWh Biomethan, das aufgrund der Inputstoffwahl REDII-konform und damit auch als CO 2 neutraler Kraftstoff geeignet ist, wird hier zudem Bio-LCO2 erzeugt. Flüssiges Kohlendioxid kommt in der Lebensmittelindustrie aber auch vielen weiteren Industriezweigen, wie beispielsweise in der chemischen Industrie, zum Einsatz. Neben Forst ist auch die Erweiterung des Eigenbetriebs in Friedland abgeschlossen. Envitec Biogas hat den bereits 2007 in Betrieb genommene Standort umfangreich erweitert. Er produziert nun zusätzlich 43 GWh Biomethan pro Jahr, die genau wie in Forst für den Einsatz im Kraftstoffbereich zur Verfügung stehen.

Envitec Biogas gründet Tochterfirma für Windkraft und Photovoltaik

Positive Signale erhofft sich der Anlagenbauer außerdem aus den bevorstehenden Neuwahlen in Deutschland. „Die bislang fehlenden langfristigen Perspektiven in der politischen Rahmensetzung verunsicherten viele in der Erneuerbaren Branche und führten zu einem Rückgang an Investitionen in den Märkten Wasserstoff, grüne Mobilität und im Biogasanlagenausbau“, sagt von Lehmden. Das Zudem will sich das Unternehmen im neuen Geschäftsjahr vermehrt Windkraft- und Photovoltaik-Projekten widmen. Die kürzlich gegründete Envitec Wind Solar GmbH & Co. KG wurde Teil des Unternehmensverbunds. „Durch unser Start-up mit Sitz in Lohne ergänzen wir das Erneuerbare Portfolio Envitecs um das Segment der Wind- und Solarkraft und bieten damit ein noch breiteres Portfolio an“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Auch die Zahl der Mitarbeiter:innen des Mittelständlers ist stabil. „Im vergangenen Jahr ist unser Team auf rund 700 Kolleginnen und Kollegen gewachsen“, sagt von Lehmden. Auch wenn die Zahl aktuell stagniere, bekenne sich Envitec mit einer Rekordzahl von 18 Auszubildenden ganz klar zur Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die Investition in junge Menschen sei nicht nur für das Unternehmen, sondern vor allem auch für das gemeinsame Ziel der Klimawende unabdinglich.

