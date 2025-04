Fachverband Biogas startet bundesweite Öffentlichkeits-Kampagne. Biogasanlangen und ihr Potenzial sollen bekannter werden.

Mit den Erneuerbaren Energien verbinden die meisten Menschen Wind- und Solaranlagen. Die wenigsten denken dabei an Biogasanlagen. Auch in den Medien wird der multifunktionale Energieträger kaum wahrgenommen. Dabei ist Biogas in allen Sektoren ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Energiewende.

„Die Menschen sind oft überrascht, wenn Sie vom vielfältigen Potenzial von Biogas erfahren“, weiß der Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes, Claudius da Costa Gomez, aus eigener Erfahrung. Er ergänzt: „Nicht selten enden die Gespräche mit der Frage: Aber warum wird es dann nicht stärker gefördert?“

Vorteile von Biogas

In den letzten Jahren hat sich der Verband diese Frage oft gestellt. Biogas fliege meist unter dem Radar, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik. Dabei könnten Biogasanlagen so viel. Zum Beispiel Strom genau dann zur Verfügung stellen, wenn er gebraucht wird. Damit können die Anlagen beispielsweise einen Großteil der geplanten Gaskraftwerke ersetzen. Biogasanlagen liefern schon heute klimafreundliche Wärme an rund 400.000 Haushalte sowie hunderte Schulen, Schwimmbäder und Altenheime.

Durch die Nutzung vielfältiger Energiepflanzen leisten sie zudem einen Beitrag zur regionalen Artenvielfalt. Außerdem erzeugen sie hochwertigen Dünger. Zu Biomethan aufbereitet kann das Gas zudem als nahezu CO2-freier Kraftstoff getankt werden. Dies sogar von Flugzeugen. Da Costa Gomez sagt: „Leider dringen wir mit den vielen guten Argumenten bislang nicht in die breite Öffentlichkeit.“ Vor allem in den Städten beschränkt sich das Wissen über Biogas häufig auf die Aussage „das ist doch das mit dem Mais.“

Start der Aufklärungskampagne

Am heutigen Mittwoch, den 16. April, startet der in Freising ansässige Verband deshalb die Kampagne „Biogas liefert“. Mit Posts in den sozialen Medien, einer Landingpage www.biogas-liefert.de mit Informationen, Fermenterbannern und verschiedenen Give-Aways. Denn damit Biogas sein volles Potenzial jetzt und in Zukunft ausschöpfen könne, brauche es die Unterstützung aus der Bevölkerung und aus der Politik, so lautet es aus dem Fachverband. Die kommenden Monate und Jahre seien hierfür richtungsweisend.

Der Fachverband Biogas e.V. vertritt die Biogasbranche im Dachverband der Erneuerbaren Energien, dem Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) e.V. Mit über 4.700 Mitgliedern ist er Europas größte Interessenvertretung der Branche. Der Verband setzt sich bundesweit ein für Hersteller:innen und Anlagenbauer:innen sowie landwirtschaftliche und industrielle Biogasanlagenbetreiber:innen.

Quelle: Fachverband Biogas e.V. | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH