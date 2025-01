Biogasaufbereitungs- und Einspeiseanlage in Riedlingen mit Photovoltaik erweitert

Der Energieversorger Erdgas Südwest betreibt in Riedlingen eine Biogasaufbereitungs- und Einspeiseanlage für Biomethan. Nun hat er diese Anlage um eine Photovoltaik-Freiflächenanlage erweitert.

Die größte Biogasaufbereitungs- und Einspeiseanlage Baden-Württembergs steht in Riedlingen. Um ihren hohen Strombedarf teilweise selbst aus erneuerbarer Energie zu speisen, hat der Betreiber Erdgas Südwest GmbH die Anlage jetzt um eine Photovoltaik-Anlage erweitert. Bereits 2008 nahm die der Energieversorger Erdgas Südwest auf einem mit ihrem Tochterunternehmen Netze-Gesellschaft Südwest mbH geteilten Grundstück und gemeinsam mit 20 regionalen Landwirt:innen die Biogasaufbereitungs- und Einspeiseanlage in Riedlingen in Betrieb. Seitdem veredelt sie das erzeugte Rohbiogas zu Biomethan, das nach der Aufbereitung der Qualität von Erdgas entspricht, und speist es ins Gasnetz ein.

Aktuell sind es etwa 550 m³ Biomethan pro Stunde. Dabei entspricht das Biomethan einer Energiemenge von 125.550 kWh Strom und Wärme pro Tag oder 45.826.000 kWh pro Jahr. „Dabei entsteht sehr hoher Strombedarf, den wir ab sofort mithilfe der neugebauten Photovoltaik-Anlage umweltverträglich und anteilig selbst decken werden“, sagt Moritz Steinberg, Projektleiter bei der Erdgas Südwest und verantwortlich für Planung und Umsetzung des neuen Solarkraftwerks.

In fünf Bahnen reihen sich nun die 246 PV-Module der neu geschaffenen 135-kW-PV-Freiflächenanlage aneinander. Somit können sie künftig etwa 150.000 kWh erneuerbaren Strom pro Jahr erzeugen. 90 bis 95 Prozent davon fließen direkt in den Betrieb der Biogasaufbereitungs- und Einspeiseanlage in Riedlingen, der Überschuss ins öffentliche Netz. Die Kosten für den Bau liegen bei rund 120.000 Euro. Dabei sollen sie sich schon in zehn Jahren amortisiert haben. „Es ist ein hochwirtschaftliches Projekt, das auch aufgrund der Anlagengröße bei den Genehmigungs- und Bebauungsverfahren mit geringem Aufwand verbunden war“, so Steinberg.

Die von Erdgas Südwest betriebene PV-Anlage kann in den nächsten 30 Jahren rund 58 Tonnen CO 2 pro Jahr einsparen. Zukünftig ist auch eine Erweiterung der Anlage vorstellbar, um Wasserstoff mithilfe von PV-Strom zu gewinnen.

