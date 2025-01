Geschwungene Solardachziegel von Jackery

Foto: Jackery Die geschwungenen Solardachziegel gibt es mit den Farbtönen rot und schwarz.

Jackery, Anbieter von portablen Photovoltaik-Anlagen und PV-Speichern für den Outdoor-Bereich, bietet nun auch geschwungene Solardachziegel an. Auf der Messe Bau 2025 in München zeigt das Unternehmen sein Solar Roof erstmals in Europa.

Die innovativen Solarziegel von Jackery sollen eine nahtlose Integration von Photovoltaik-Anlagen in Hausdächer ohne die ästhetischen Einbußen klassischer Solarmodule ermöglichen. Die von Frost & Sullivan zertifizierten XBC Solardachziegel sollen einen Wirkungsgrad von mehr als 25 Prozent aufweisen und 170 Watt pro Quadratmeter generieren. Sie sollen sich sowohl für den Einsatz auf privaten als auch auf gewerblich genutzten Gebäuden eignen. Mit 150° Smile Curve und einer Höhe von 35 mm fügen sich die Ziegel laut Anbieter auch in anspruchsvolle architektonische Designs ein. Jackery setzt dabei auf 0,13 mm dünne, kristalline Silizium-Solarzellen. Zwei Schrauben pro Solardachziegel von Jackery nötig Jackery hat seine innovativen Ziegel eigenen Angaben zufolge strengen Haltbarkeitstests unterzogen, die Umwelteinflüsse von mehr als 25 Jahren imitieren. Das Solar Roof soll auch extremen Wetterbedingungen standhalten. Das überlappende Design mit speziellen Haken soll sie sehr windbeständig machen. Jachery gewährt 30 Jahre Garantie. Auch der Installationsaufwand soll dank eines weltweit patentierten Montage-Systems gering sein. Nur zwei Schrauben sind pro Ziegel nötig. Neben dem neuen Solar Roof bringt Jackery auch sein mobiles DIY-Balkonkraftwerk Navi 2000 mit zur Bau nach München. Das System besteht aus einer erweiterbaren LiFePO4-Powerstation mit 2 kWh Speicherkapazität und integriertem Wechselrichter im wetterfesten Aluminiumgehäuse. Ohne Vorkenntnisse in wenigen Minuten einsatzbereit, eignet es sich im Set mit den optional erhältlichen flexiblen Solarmodulen von Jackery nicht nur für den Balkon, sondern auch am Zaun oder für das Tiny House oder das Ferienhaus. Mit einer maximalen Solarladeleistung von 1.600 Watt und der Kompatibilität zu gängigen MC4-Solarmodulen soll das Navi 2000 zudem als Speicherlösung für bestehende Systeme eignet sien. Jackery ist auf der Bau 2025 in München vom 13. bis 17. Januar 2025 in Halle A3, Stand 424 zu finden. Quelle: Jackery | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH