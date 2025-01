Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland im Dezember lag sehr nahe am langjährigen Mittel. Im Norden gab es aber ein bisschen weniger Sonnenschein als üblich, im Südwesten ein wenig mehr.

Im Dezember 2024 lag die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland bei 16 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienst (DWD) hervor. Das ist nahe am das Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der DWD für den Monat Dezember mit 17 Kilowattstunden pro Quadratmeter ermittelt hat.

Die meiste Sonneneinstrahlung tritt im langjährigen Mittel im Alpenraum auf. Dort erreichen die Werte bis zu 38 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Dieses Jahr betrug das Maximum der Sonneneinstrahlung im Dezember in dieser Region 42 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Etwas höher als üblich fiel die Sonneneinstrahlung im Südwesten im Raum zwischen Freiburg, Stuttgart und Konstanz aus. aus. Etwas mehr Sonnenschein als in der Vergangenheit bekamen auch weite Teile von Thüringen ab.

Die geringste Sonneneinstrahlung ist im Dezember gewöhnlich im gesamten norddeutschen Raum mit nur 11 bis 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter zu finden. In der Mitte Deutschlands sind es 16 bis 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Südlich des Mains erreichen die Einstrahlungsdaten Werte von mehr als 21 Kilowattstunden pro Quadratmeter. In diesem Jahr hat der DWD an den Küsten von Nord-und Ostsee und an der Ems hinunter bis Meppen nur 11 Kilowattstunden pro Quadratmeter gemessen. Auch in Nordrhein-Westfalen und entlang der Donau in Bayern war dieser Dezember eher ein trüber Monat.

Quelle: DWD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH