Photovoltaik-Speicher: Anker Solix tritt VDE bei

Der Anbieter von Balkonkraftwerken und PV-Speichern, Anker Solix, hat sich dem VDE-Verband angeschlossen. Das Unternehmen will an neuen Normen und Standards mitwirken und die Testkapazitäten des Verbandes nutzen.

Anker Solix, Hersteller von Solarenergiespeichern ist dem Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) beigetreten. Der VDE ist eine der größten Technologie-Organisationen in Europa. Er versteht sich als eine neutrale Arbeitsplattform und setzt Standards für Sicherheit und Qualität in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik.

Durch die Mitarbeit an Normen und Standards sowie die Nutzung der Prüf- und Zertifizierungsverfahren des VDE will Anker Solix die Qualität seiner Produkte weiter verbessern. Zudem möchte das Unternehmen seinen Partnern, wie beispielsweise Installateuren, die Arbeit und den Umgang mit modularen Solar-Speichersystemen für den Hausgebrauch, Balkonlösungen für Wohnungen sowie tragbaren Powerstations von Anker Solix erleichtern.

Das VDE Netzwerk, bestehend aus Wissenschaft, Standardisierung, Prüfung, Zertifizierung und Anwendungsberatung liefert wertvolle Informationen zu Innovationen, Sicherheit sowie Qualität in der Elektrotechnik. Von der VDE-Expertise will Anker Solix profitieren, um seine Produkte weiterzuentwickeln und an die hohen Standards des deutschen Marktes anzupassen. Darüber hinaus kann das Unternehmen durch den Austausch mit den VDE Mitgliedern Einfluss auf die Entwicklung und Bearbeitung von Normen nehmen und seine Produkte durch den VDE testen und zertifizieren lassen, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten.

„Die Mitgliedschaft bedeutet für Anker Solix einen weiteren wichtigen Schritt, unsere Produkte und Schlüsseltechnologien künftig stärker an den neuesten Sicherheits- und Qualitätsanforderungen zu orientieren sowie mit unserer Expertise einen wichtigen Beitrag für die Industrie zu leisten, um Standards in Zukunft mitzugestalten“, sagt Kelvin Cao, CEO von Anker Solix Europa und Präsident für Power Storage bei Anker Solix

