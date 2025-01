Metergrid realisiert Mieterstrom für 3.000 Berliner Wohnungen

Metergrid und verschiedene Berliner Wohnungsbaugenossenschaften planen das derzeit größte Mieterstromvorhaben in Deutschland. Zum Einsatz kommt das virtuelle Summenzählermodell.

Das Stuttgarter Startup Metergrid hat den Startschuss für das nach eigenen Angaben größte Mieterstromprojekt in Deutschland gegeben. Dabei werde eine PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 4,7 Megawatt (MWp) bis zu 3.000 Wohneinheiten in Berlin versorgen. Zugleich soll für den Mieterstrom das neue virtuelle Summenzählermodell (vSZ) zum Einsatz kommen. Derzeit gebe es kein anderes Projekt, das eine vergleichbare Anzahl an Wohneinheiten im virtuellen Stromzählermodell umsetzen will.

Diese Methode ermögliche eine verbrauchsgerechte Ermittlung des PV-Stromanteils basierend auf einer 15-Minuten-genauen Datenauslesung. Über ein Smart-Meter-Gateway werden die Erzeugungs- und Verbrauchsdaten an die Software von metergrid übermittelt. Die Verbräuche der Wohneinheiten sowie die Verwaltung der Mieterstromverträge werden über die Lösung metergrid Plus organisiert. Diese Lösung wird insbesondere bei Projekten mit einer hohen Anzahl an Wohneinheiten eingesetzt.

„Dieses Projekt ist ein Wendepunkt – nicht nur für uns als Unternehmen, sondern für die gesamte Branche. Es beweist, dass nachhaltige Energielösungen in großem Maßstab und mit sozialer Verantwortung umsetzbar sind“, sagt Johannes Mewes, Co-Founder von Metergrid.



„Mit dem geplanten virtuellen Summenzählermodell legen wir den Grundstein für eine Zukunft, in der lokal erzeugte Energie optimal genutzt und wirtschaftlich verteilt wird“, ergänzt Julian Schulz, Gründer von Metergrid.

Zu den zentralen Partnern des Projektes gehören Wohnungsbaugenossenschaften wie die WBG „Treptow Nordˮ eG, die Wohnungsgenossenschaft Johannisthal eG und die GWG „Berliner Bär“ e.G. Die Calor Energy GmbH fungiert ferner als Generalunternehmer und deckt alle Bereiche von der energetischen Optimierung über die Installation der Anlagen bis hin zum Service und der Wartung im laufenden Betrieb ab, während die Metiundo GmbH das Projekt als zuverlässiger Messstellenbetreiber unterstützt. Metergrid koordiniert das gesamte Projekt und gewährleistet eine reibungslose Umsetzung.

Quelle: Metergrid | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH