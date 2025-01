Next2Sun will sich mit Unternehmensanleihe finanzieren

Die Next2Sun-Gruppe bietet über die GLS Crowd eine Unternehmensanleihe mit 6,75 Prozent Verzinsung an. Damit will das Agri-PV-Unternehmen künftiges Wachstum finanzieren.

Die auf vertikale Agri-Photovoltaik spezialisierte Next2Sun plant die Emission einer Unternehmensanleihe. Damit will das Unternehmen Fremdkapital in Höhe von 2,5 Millionen Euro einnehmen. Das Papier hat eine Laufzeit von vier Jahren Laufzeit und bietet eine Verzinsung von 6,75% pro Jahr. Der Erwerb ist laut Unternehmensmitteilung ausschließlich über die Online-Plattform GLS Crowd in Deutschland zeichenbar. Es sei ferner die erste Anleihe des Unternehmens, das vor gut zwei Jahren den mittelfristigen Gang an die Börse ankündigte. Sie sei ferner nicht nachgrangig.

Mit der Unternehmensanleihe will Next2Sun die Weiterentwicklung und Umsetzung vertikaler Photovoltaik-Lösungen finanzieren und die Projektpipeline ausbauen. Die Anleihen-Emittentin Next2Sun Invest GmbH leitee die Mittel der Emissionszweckgesellschaft an drei zentrale Einheiten weiter. Die Next2Sun Projekt GmbH soll damit die Entwicklung neuer Projekte fördern und die Next2Sun Technology GmbH wird sie für die Realisierung von Agri-PV Anlagen verwenden. Ferner will die Next2Sun Asset GmbH mit den Mitteln in den Erwerb sowie den langfristigen Betrieb von Projekten investieren. Damit möchte Next2Sun an das starke Wachstum der vergangenen Jahre anknüpfen.

Jahresüberschuss 2023

Laut dem letzten verfügbaren Jahresabschluss hatte die Gesellschaft 2023 bei einem Umsatz von 199.000 Euro einen Jahresüberschuss von 18.600 Euro erzielt. Die Bilanz wies zum Stichtag 31.Dezember 2023 bei einer Bilanzsumme von 4,3 Millionen (Mio.) Euro Verbindlichkeiten in Höhe von 1,2 Mio. Euro aus. Das Eigenkapital betrug 3,2 Mio. Euro.

Next2Sun blicke auf eine zehnjährige Erfolgsgeschichte zurück. Seit der Entwicklung des innovativen Konzepts wurden Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 37 MWp realisiert, weitere 20 MWp werden derzeit gebaut. Für die kommenden Jahre gibt es bereits eine umfangreiche Projektpipeline. Ein besonderes Projekt ist die aktuell im Bau befindliche 17,4 MWp-Anlage am Flughafen Frankfurt, die nach Fertigstellung voraussichtlich die größte vertikale Photovoltaikanlage weltweit sein wird. Dabei deckt die Next2Sun Gruppe als einziger Anbieter am Markt im Bereich der vertikalen Agri-PV den kompletten Projekt-Lebenszyklus ab – von der Projektentwicklung, über Projektplanung, Projektrealisierung und Projektstrukturierung bis hin zum Regelbetrieb.

Quelle: Next2Sun | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH