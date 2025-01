Siemens eMobility sorgt für Ladeinfrastruktur in Italien

Die Siemens-Gesellschaft für Elektromobilität hat zwei Aufträge für Ladeinfrastrukturvorhaben in Italien erhalten. Es geht unter anderem um die Elektrifizierung von Bussen in der Toskana.

Siemens eMobility hat den Zuschlag zur Errichtung von Ladeinfrastruktur in Italien erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, handele es sich um zwei große Elektrofahrzeug (EV)-Ladeinfrastrukturprojekte in der Toskana. Partner sind Autolinee Toscane und Iplanet. Inhalte seien die Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs und die Umwandlung von Tankstellen in strategische Servicebereiche.



Siemens eMobility elektrifiziere mehrere Busdepots für Autolinee Toscane, einen großen öffentlichen Verkehrsbetreiber und Teil der RATP DEV Italia Gruppe, in den Städten Florenz, Prato und Lucca. Das Projekt umfasse insgesamt 73 Sicharge UC-Ladepunkte, die in der Lage sind, Elektrofahrzeugen 100 und 150 kW Leistung zuzuführen. Darüber hinaus liefert Siemens Mittel- und Niederspannungsverteilungssysteme mit IoT-fähigen Schaltern, um eine zuverlässige und transparente Energieversorgung zu gewährleisten. Das Unternehmen stelle auch DepotFinity, eine Softwareplattform zur Überwachung, Berichterstattung, Programmierung und Verwaltung der Ladevorgänge in den Depots, bereit.



In einem weiteren Projekt hat Iplanet, ein Anbieter von Lösungen für die Energiewende, Siemens eMobility damit beauftragt, über 120 Logistikstandorte mit einer fortschrittlichen Ladeinfrastruktur auszustatten. Diese werden integrierte Point-of-Sales (POS)-Systeme umfassen. Das Netzwerk bestehe aus hunderten von 300-400 kW Ladepunkten, die alle über unabhängige Kommunikationskanäle fernüberwacht werden.



Die Standorte beinhalteten auch Siemens Mittel- und Niederspannungsverteilungssysteme, skalierbare kompakte Transformatorstationen und Telesteuerungsfähigkeiten, die eine Integration erneuerbarer Energiequellen ermöglichten. Darüber hinaus seien einige der schlüsselfertigen Servicebereiche, einschließlich Photovoltaikanlagen, Batteriespeichersysteme (BESS) für Parkplätze und Einrichtungen für das Laden von Schwerlast-Elektrofahrzeugen (eTrucks), bereits in Betrieb.



Das Portfolio von Siemens eMobility umfasse IoT-vernetzte Hardware, Software und Services für Wechsel- und Gleichstromladen und unterstützt Anwendungen von 11 kW bis 1 MW. Das Unternehmen fokussiere dabei auf den stark wachsenden eBus- und eTruck-Markt.

Quelle: Siemens eMobility | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH