Trianel kooperiert mit Anvo bei Batteriespeichern

Das Stadtwerke-Unternehmen Trianel arbeitet bei Energiespeichern mit dem Spezialisten Anvo zusammen. Die Partner wollen Speicher bauen und vermarkten.

Seit Anfang 2025 bieten das Energiehandelshaus Trianel GmbH und der Hochleistungsbatteriespeicher-Spezialist Anvo Energy GmbH ein Dienstleistungspaket für Speicherbetreiber an. Darüber berichtet das Aachener Stadtwerke-Unternehmen. Im Rahmen der Kooperation übernehme Anvo Energy insbesondere die technische und bauliche Umsetzung von dezentralen Batteriespeicher-Projekten. Trianel optimiere die Speichervermarktung und steuere alle energielogistischen Prozesse.

Ziel der Kooperation ist es, Hemmschwellen für den Einstieg in das Batteriespeichergeschäft zu senken und dezentralen Batteriespeichern den Zugang zum Stromgroßhandel zu erleichtern.

„Dank der Partnerschaft können wir jetzt zusammen ein umfassendes Dienstleistungsangebot bereitstellen. Während wir die optimale Vermarktung der Speicherkapazitäten übernehmen, sorgt Anvo Energy für den reibungslosen Betrieb der Anlagen“, erklärt Bastian Wurm, Leiter Dezentrale Energiesysteme bei Trianel. „Unsere Kernkompetenzen ergänzen sich ideal, sodass wir ein breites Leistungsspektrum abdecken können und in Zukunft hoffentlich mehr der dringend benötigten Batteriespeicher ihren Weg in den Markt finden.“

Schwankungen in den Stromnetzen sind in den letzten Monaten immer weiter in das Zentrum der öffentlichen Diskussion gerückt. „Viele Menschen haben verstanden, wie wichtig auch Batteriespeicher sind, um wind- und sonnenarme Zeiten zu überbrücken und Stromspitzen zu glätten“, stellt Dipl.-Ing. Rajib Pal, geschäftsführender Gesellschafter bei ANVO Energy fest. „Zusammen mit den Handelsexperten von Trianel schaffen wir nicht nur sehr wirtschaftliche, sondern für die Kunden auch sehr einfache Lösungen. Zusammen stellen wir sicher, dass der Anlagenbetrieb zu jeder Zeit gewinnoptimiert abläuft und sich der Arbeitsaufwand für unsere Kunden reduziert.“

