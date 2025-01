Bürgerenergie im Freisinger Land bringt Photovoltaik voran

Die Mitglieder der BEG Freisinger Land profitieren von der Photovoltaik. Der Zubau sorgt für steigende Kundenzahlen und stützt die Ausschüttung einer Dividende.

Im Freisinger Land sorgt die Bürgerenergie für wachsende Erzeugung und Nutzung von Solarstrom. Darüber berichtet die Bürgerenergie-Genossenschaft Freisinger Land (BEG-FS). So hätten die Genossen 2024 drei neue Photovoltaikanlagen realisiert. Dabei handelt es sich um einen Solarpark in Langenbruck mit 908 kilowatt Spitzenleistung (kWp) und zwei Solardach-Anlagen in Wölfing mit 119 kWp und auf der Feuerwehr in Günzenhausen mit 113 kWp. Die gesamten Investitionen von 860.000,- € für die drei Anlagen wurden durch 270 Mitglieder in Form von Nachrangdarlehen gestemmt. Darlehen von Banken waren entsprechend nicht notwendig.

Die BEG-FS habe ferner die Preise für den Bürger-Strom im 3. Jahr in Folge bei 32,9 ct/kWh konstant halten können. Dies gilt auch für das aktuelle Jahr trotz der stark gestiegenen Umlagen. Hintergründe seien die direkte Nutzung von Wind- und Sonnenstrom aus eigenen Anlagen im Landkreis zu 20 % sowie der vorausschauende und verantwortungsbewusste Stromeinkauf. Die günstigen Angebotsbedingungen beim Bürger-Strom führten zu einem Anstieg der Kunden auf 1.210 zum Jahresanfang 2025. In den letzen drei Jahren habe sich die Zahl der Bürger-Strom Kunden damit mehr als verdreifacht. Während der Solarstromertrag unter der Prognose lag, legte die Windenergieanlage der Genossenschaft deutlich zu.

Im Jahr 2024 habe die BEG-FS ferner 267 neue Mitglieder begrüßen können. Damit gehörten ihr knapp 1.900 Mitglieder an, mehr als eine Verdoppelung in den letzten drei Jahren. Diese positive Entwicklung zeige, dass die lokale Energiewende in Bürgerhand für viele Bürger und Kommunen immer wichtiger wird und sie dafür auch selbst Verantwortung übernehmen.

Die Mitgliederversammlung 2024 beschloss außerdem, für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,5 % auf die eingezahlten Anteile auszuschütten. Für 2025 kündigten die Genossen an, den Bau von PV-Anlagen fortsetzen zu wollen.

Quelle: BEG Freisinger Land | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH