RWE baut neue Leitzentrale für Offshore-Wind in Leer

RWE baut sein neues Kontrollzentrum für die Offshore-Windenergie in Ostfriesland. Von dort sollen sämtliche Parks in Kontinentaleuropa überwacht werden.

In der ostfriesischen Gemeinde Jemgum im Landkreis Leer wird Energiekonzern RWE künftig seine Offshore-Wind-Parks in Deutschland und Kontinentaleuropa rund um die Uhr überwachen und steuern. Errichtet wird das Gebäude durch die Real Immobilien GmbH auf einer rund 4.700 Quadratmeter großen Fläche. RWE wird den Neubau langfristig mieten.

Vorbehaltlich der Erteilung der Genehmigung soll in den kommenden Wochen die Errichtung des Gebäudes beginnen. Die Fertigstellung ist im Herbst geplant. Anschließend erfolge die Innenausstattung der Büroräume sowie technische Ausstattung des Kontrollraums. Im Frühjahr 2026 soll das neue Offshore-Wind-Kontrollzentrum einsatzbereit sein.

Umfassende Kontrolle

Im ersten Schritt soll das Bürogebäude zum neuen Arbeitsplatz für rund 50 Mitarbeitende von RWE werden. Auf zwei Etagen mit insgesamt rund 1.120 Quadratmetern entstehen Büroflächen, Besprechungsräume sowie der eigentliche Kontrollraum. Von hier aus werden künftig beispielsweise Schiffsbewegungen, aber auch die Windturbinen selbst, sowie elektrische Einrichtungen, wie Umspannwerke, überwacht.

Jenny Daun, Erste Kreisrätin des Landkreises Leer: „Wir freuen uns, dass der Landkreis Leer offenbar als attraktiver Standort wahrgenommen wird, wenn es um die Ansiedlung von Unternehmen geht, die mit der Energiewende zu tun haben. Somit tragen wir nicht nur die Lasten der Energiewende, indem hier Leitungen für Strom und Wasserstoff durchs Kreisgebiet verlegt werden, sondern wir profitieren auch davon, indem sich Firmen niederlassen, die Arbeitsplätze mitbringen.“

Hans-Peter Heikens, Bürgermeister der Gemeinde Jemgum: „Unserer Gemeinde bietet beste Voraussetzungen für Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien – das zeigt dieses Vorhaben sehr deutlich. Ich bin überzeugt, dass unsere Gemeinde in vielerlei Hinsicht von dem neuen Kontrollzentrum für Offshore-Windparks profitieren wird.“

Derk Niklas Janssen, künftiger RWE-Betriebsleiter am Standort: „Wir freuen uns, hier in Jemgum unseren neuen Heimathafen zu finden. Mit diesem Neubau werden wir unseren Mitarbeitenden ein modernes und optimales Arbeitsumfeld bieten. Doch nicht nur unser bestehendes Betriebsteam wird sich hier wohlfühlen. Wir wollen weiter wachsen und suchen nach qualifiziertem Personal – vor allem hier in der Region.“

In den vergangenen rund 20 Jahren hat das Unternehmen 19 Offshore-Windparks in Betrieb genommen. RWE baut ihr Offshore-Wind-Portfolio konsequent weiter aus. So errichtet das Unternehmen derzeit zum Beispiel nördlich der Insel Juist das Nordseecluster. Nach der Fertigstellung wird dieses Offshore-Windprojekt ausreichend Strom erzeugen, um rechnerisch 1.600.000 Haushalte klimafreundlich zu versorgen. Das neue Gebäude in Jemgum wird auch als Projektbüro für den Betrieb des Nordseeclusters dienen.

