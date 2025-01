Überbrückungsfinanzierung für die Batterieforschung

Das Bundesforschungsministerium sorgt mit einer Zwischenfinanzierung dafür, dass Neubewilligungen bei der Batterieforschung trotz Haushaltsstopp stattfinden können. Laut Bundsesminister Cem Özdemir muss Deutschland, um Autoland zu bleiben, ein Batterieland werden.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt eine Überbrückungsfinanzierung von bis zu 25 Millionen Euro aus Mitteln des BMBF für die Batterieforschung bereit. Es bestehe laut BMBF dringender Handlungsbedarf, da die Finanzmittel aus dem Klima- und Transformationsfond wegfallen. Der Betrag soll die Finanzierungslücke vorübergehend schließen. Ansonsten stünden für Neubewilligungen ab dem Haushaltsjahr 2025 keine Mittel für Batterieforschungsprojekte mehr zur Verfügung.

Grund für die notwendige Brückenfinanzierung ist das nicht abgeschlossene Aufstellungsverfahren für den Haushalt 2025. Denn dieser hätte Mittel für die Batterieforschung im laufenden Jahr definiert. In der Vergangenheit war die Forschung aus Mitteln des Klima- und Transformationsfond bestritten worden. Dies war ab 2025 mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 15. November 2023 nicht mehr möglich.

„Wir werden ab sofort alle uns vorliegenden bewilligungsfähigen Projekte in der Batterieforschung auf den Weg bringen“, sagte Bundesminister für Bildung und Forschung, Cem Özdemir. „Die Batterieforschung entscheidet über die Technologieführerschaft in zentralen Zukunftsfeldern. Wer global führend wird bei leistungsstarken und gleichzeitig preiswerten Energiespeichern, wird die Wertschöpfung der Zukunft bestimmen. Der Fortschritt bei der Batterietechnik ist entscheidend dafür, dass auch das Auto von morgen aus Deutschland kommt. Wollen wir ein Autoland und ein Land der Tüftler bleiben, müssen wir Batterieland werden. Batteriegroßspeicher sind Katalysatoren der Energiewende und ermöglichen eine stabile Versorgung sowie wettbewerbsfähige Strompreise. All das sind zentrale Faktoren für unseren Wirtschaftsstandort.

Mit der Überbrückungsfinanzierung ermöglichen wir Kontinuität in der Batterieforschung. Mit Mitteln des BMBF werden wir die dringendsten Projekte angehen. So senden wir ein Signal der Verlässlichkeit. Eine neue Regierung muss daran anknüpfen und den Batterie-Turbo zünden. Die Batterie ist der Schlüssel, um die Welt von morgen mitzugestalten.“

