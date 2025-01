Mieterstrom für Lützen in Sachsen-Anhalt mit Einhundert Energie

Die Stadt Lützen im Burgenlandkreis des Landes Sachsen-Anhalt startet ein Pilotvorhaben für Mieterstrom. Partner ist die Kölner Einhundert Energie.

Die Wohnbau Lützen kooperiert mit dem Kölner Spezialisten Einhundert Energie beim Mieterstrom. Das Immobilienunternehmen will zum Zuge von Dachsanierungen an einzelnen Objekten Photovoltaikanlagen installieren lassen. Ziel sei, erste Erfahrungen mit einem Mieterstrommodell zu sammeln, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Das Pilotprojekt umfasse die Ausstattung von drei Dächern mit Solaranlagen, die es den Mietern ermöglichen sollen, Strom direkt vor Ort zu nutzen. Dies entlaste die Bewohner langfristig durch potenziell günstigere Strompreise. Die Auswahl der Standorte erfolge gezielt, um erste Erkenntnisse über die technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Aspekte des Mieterstrommodells zu gewinnen.

Lisa Marie John, Prokuristin und Leiterin des Bestandsmanagements der Wohnbau Lützen, erklärt: „Mit diesem Pilotprojekt möchten wir als Wohnungsunternehmen Verantwortung übernehmen und gleichzeitig innovative Lösungen testen, die unseren Mietern zugutekommen. Uns ist es wichtig zu betonen, dass es sich hierbei um einen ersten Schritt handelt. Das Projekt umfasst zunächst nicht die flächendeckende Sanierung aller Dächer, sondern beschränkt sich auf die drei ausgewählten Standorte.“ Die Gesellschaft zählt zur Immobiliengruppe Rhein-Neckar (IGRN), die deutschlandweit rund 100.000 Wohnungen und mehr als 2 Millionen Quadratmeter Gewerbefläche bewirtschafte.

Einhundert Energie bringe als erfahrener Partner das technische Know-how und die Expertise für Mieterstrommodelle ein. Das Unternehmen übernehme die Installation sowie den Betrieb der Photovoltaikanlagen. Sie soll ferner dafür sorgen, die erzeugte Energie effizient zu nutzten.

Die Maßnahmen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Wohnbau Lützen plant, die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Projekt Anfang 2026 zu bewerten, um über mögliche weitere Schritte zu entscheiden.

Quelle: Wohnbau Lützen | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH