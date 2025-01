Stromee und iDM kooperieren bei Wärmepumpen

Foto: Stromee Mario Weissensteiner ist Geschäftsführer von stromee.

Der Ökostromspezialist Stromee bietet KI-unterstützte Wärmepumpen von iDM an. In Kombination mit dynamischem Stromtarif sollen so Verbrauchskosten für Kunden sinken.

Ökostromanbieter Stromee und der österreichische Wärmepumpenproduzent iDM Energiesysteme GmbH arbeiten zusammen. Ziel sei, den Heizungsbedarf von Haushalten vollständig und effizient mit Strom und Wärmepumpen zu decken. Wie die Unternehmen mitteilten, geht es dabei um den Einsatz eines mit künstlicher Intelligenz (KI) operierendem Energiemanagementsystems von iDM. Dies ermögliche die Energiekosten einer iDM Wärmepumpe um bis zu 20 % zu senken. In Kombination mit einem dynamische Strom-Tarif von Stromee, der sich stündlich an die aktuellen Strompreise anpasst, könnten Nutzer ihren Energieverbrauch optimal steuern und zusätzlich Kosten sparen. Konkret beinhalte der variable Tarif von Stromee eine stündliche Tarifoptimierung. Er orientiere sich flexibel an den Strompreisen der EPEX Spot und nutze kostengünstige Zeitfenster. Die iON-Technologie von iDM optimiere den Betrieb der Wärmepumpe unter Berücksichtigung von Wetterprognosen, variablen Strompreisen und dem Benutzerverhalten. Durch clevere Nutzung der Speichermassen (allen voran des Gebäudes selbst) erreiche es dadurch eine höhere Effizienz und berücksichtige Photovoltaikerträge optimal. Über eine App sollen die Kunden ferner jederzeit Verbrauch und Kosten im Blick haben können. „Durch die Kombination unseres variablen Tarifs mit der fortschrittlichen Technologie von iDM bieten wir eine Lösung, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch überzeugt“, findet Mario Weißensteiner, Gründer und Geschäftsführer von Stromee. Quelle: Stromee | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH