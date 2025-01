Enercon: Neue Windenergieanlage für Starkwind-Standorte

Die Windkraftanlage E-138 EP3 von Enercon gibt es jetzt auch in einer Variante für Starkwind-Standorte. Lastoptimierte Betriebsmodi, vorausschauender Service und robustere Gusskomponenten sollen die Starkwindtauglichkeit gewährleisten.

Der Windenergieanlagen-Hersteller Enercon bietet sein Modell E-138 EP3 künftig auch in einer neuen Variante für Starkwind-Standorte an. Damit ersetzt das Unternehmen das bisherige Starkwindmodell E-82 EP2 E4. Mit intensiver Nachfrage rechnet Enercon vor allem von Kunden, die Projekte an windintensiven Standorten in Küstennähe planen.

Die Starkwind-Version der E-138 EP3 ist laut Unternehmen keine komplette Neuentwicklung. „Es gibt keine Veränderungen im Design der Hardware“, sagt Sascha Exner, Produktmanager für die EP3-Plattform. Die Standard-Turbine der E-138 EP3 – mit 138 Meter Rotordurchmesser, 4,26 MW Nennleistung und ausgelegt auf Windklasse IIA nach IEC – bleibt die Basis. „Wir erweitern ihr Einsatzspektrum durch Zusammenwirken verschiedener Maßnahmen über Windklasse IIA hinaus“, so Exner. Die Starkwindtauglichkeit will Enercon durch neu lastoptimierte Betriebsmodi, eine angepasste proaktive Service-Strategie sowie die Verwendung von robusteren Gusskomponenten ermöglichen.

Die neuen Betriebsmodi sollen die Turbine weniger als herkömmliche Modi beanspruchen. So will das Unternehmen Betriebslasten reduzieren, aber Ertragsverluste auf akzeptablem Level belassen. „Mit der angepassten Service-Strategie haben wir einen weiteren Hebel, um die höheren Fatigue-Lasten im Griff zu behalten“, sagt Exner. Lasttragende Bauteile, die durch den Starkwind-Einsatz besonders gefordert sind und daher mit der Zeit „ermüden“ können, will man im Service rechtzeitig austauschen, um weiterhin 25 Jahre Betriebslebensdauer zu gewährleisten.

Windenergieanlage für Starkwind-Standorte mit verbesserter Leistungskurve

Für die Starkwind-Variante wie für alle übrigen E-138 EP3-Typen bietet Enercon darüber hinaus jetzt eine verbesserte Leistungskurve an. Sie soll Betreibern rund 1,5 Prozent höhere Jahresenergieerträge ermöglich. Basis für die Ertragssteigerung sind die erfolgreich abgeschlossene Prototypvermessung und weitere Entwicklungen im EP3-Programm.

Erstmals installiert Enercon die neue Starkwind-Variante der E-138 EP3 im Rahmen eines Pilotprojekts in UK Anfang 2026. Im Anschluss ist sie direkt für weitere Folgeprojekte in Europa verfügbar. Für die Region Asia-Pacific sind weitere Maßnahmen in Vorbereitung.

Quelle: Enercon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH