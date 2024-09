Enercon installiert erste E-175 EP5

Der deutsche Windenergieanlagen-Hersteller Enercon hat eine neue Onshore-Turbine mit 6 MW Leistung herausgebracht. Die erste Anlage steht in Nordrhein-Westfalen.

Der Prototyp der neuen Windenergieanlage mit der Bezeichnung E-175 EP5 des Herstellers Enercon steht. Denn das Installationsteam hat Ende August den Prototyp am Standort Borchen-Etteln in Nordrhein-Westfalen aufgestellt. „Damit ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Markteinführung unseres neuen Topmodells erreicht“, sagt Enercon CTO Jörg Scholle. Die E-175 EP5 ist für mittlere bis schwache Windstandorte ausgelegt. Mit dem Rotordurchmesser von 175 Metern gehört sie laut Hersteller zu den größten, leistungs- und ertragsstärksten Onshore-Turbinen in Europa. In der Basisversion kommt ein Permanentmagnet-Generator mit 6,0 MW Nennleistung zum Einsatz.

Prototyp des neuen Topmodells von Enercon

Für 2026 hat Enercon eine leistungsstärkere Version mit neuem teilbaren Permanentmagnet-Generator und 7,0 MW Nennleistung angekündigt. Diese soll beim Energieertrag signifikante Steigerungen gegenüber der Basisversion bieten. Zudem soll sich die E-175 EP5 dank verschiedener Hybrid- und Stahlturmvarianten mit Nabenhöhen von bis zu 175 Metern sowie optionaler Yield Optimized Modes zur standortspezifischen Betriebsoptimierung für ein breites Spektrum an Standorten eignen. „Diese Merkmale machen die E-175 EP5 zu einem höchst attraktiven Produkt für unsere Kunden in wettbewerbsintensiven Märkten“, sagt Enercon CTO Jörg Scholle.

Während am Prototypstandort bereits die Inbetriebnahme-Maßnahmen gestartet sind, zieht Enercon CCO Uli Schulze Südhoff eine positive Zwischenbilanz: „Wir sind sehr zufrieden, wie die Markteinführung verläuft. Bei unseren Kunden kommt das neue Produkt sehr gut an. Wir haben das Volumen für 2025 bereits verkauft. Auch für die nächsten 24 Monate sind wir in konkreten Verhandlungen für zahlreiche Projekte – und es gibt darüber hinaus weitere Anfragen.“

Die E-175 EP5 steht auch im Mittelpunkt des Messeauftritts von Enercon auf der Hamburg Windenergy, die vom 24. bis 27. September stattfindet. Enercon stellt in Halle 4 auf dem Stand 244 aus.

Quelle: Enercon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH