Photovoltaik-Anlage für Kathedrale von York

Die historische Kathedrale von York steht unter Denkmalschutz. Dennoch hat die Leitung der Kathedrale nun eine Solaranlage auf dem Dach des Gotteshauses installiert.

Das York Minster ist eines der bekanntesten Wahrzeichen in Großbritannien. Um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen und den CO 2 -Fußabdruck der Kathedrale zu verringern, hat das verantwortliche Komitee „Chapter of York Minster“ entschieden, eine Solaranlage auf dem Dach des ikonischen Gebäudes installieren zu lassen.

„Wenn wir es können, können es alle anderen auch, denn unser Klima verändert sich“, sagt Alex McCallion, der Leiter der Bauabteilung des York Minster. „Wir erleben das aus erster Hand, während wir uns um dieses sehr wertvolle Gebäude kümmern“. Er fügt an, dass der Einsatz von Solarenergie in der Kathedrale zeige, „wie historische Gebäude erneuerbare Energielösungen nutzen können, ohne ihr Erbe zu gefährden.“ Durch den Klimawandel verursachte Wetterextreme sind auch eine große Bedrohung für das York Minster. Denn anhaltende starke Regenfälle haben den Verfall des Steins beschleunigt und Bewegungen in dem unter Denkmalschutz stehenden Bauwerk verursacht, was Bedenken hinsichtlich seiner Erhaltung aufkommen lässt.

Solarwatt-Module für Photovoltaik-Anlage der Kathedrale von York

Die Photovoltaik-Anlage ist Teil eines umfassenden Plans des Chapter of York Minster, die Kathedrale auf erneuerbare Energien umzustellen und so auf die Zukunft auszurichten. Weitere Projekte sind bereits in Planung. Das Unternehmen Associated Clean Technologies (ACT) aus Leeds hat die Photovoltaik-Anlage installiert. Zum Einsatz kamen ACT Doppelglasmodule des deutschen Anbieters Solarwatt. Diese zeichnen sich laut Unternehmen durch einen sehr geringen CO 2 -Fußabdruck aus. Dieser soll um 50 Prozent unter dem von marktüblichen PV-Modulen liegen. Weitere Gründe für die Entscheidung von York Minster für diese PV-Module waren Langlebigkeit, Leistung und Sicherheit.

Die Solarwatt-Module erfüllen die erforderlichen Sicherheitsstandards der höchsten Brandschutzklasse (IEC Class A). Somit sind sie für den Einsatz auf einem jahrhundertealten Kathedralen-Dach geeignet. Darüber hinaus sind sie laut Anbieter so konstruiert, dass sie extremen Witterungsbedingungen und mechanischen Beanspruchungen standhalten können. „Unser Team hat sorgfältig gearbeitet, um sicherzustellen, dass das Projekt die höchsten Sicherheits- und Effizienzstandards nicht nur erfüllt, sondern übertrifft“, sagt Nicola Newby, Operations Director bei ACT.

Die 184 Solarmodule Panel vision von Solarwatt auf dem Dach des South Quire werden jährlich fast 70.000 Kilowattstunden Solarstrom bereitstellen. Dies entspricht etwa einem Drittel des Energieverbrauchs des York Minster und reduziert die jährlichen CO 2 -Emissionen der Kirche um 13 Tonnen. „Die Solaranlage des York Minster ist ein gutes Beispiel für die Erhaltung des kulturellen Erbes durch nachhaltige Innovation“, sagt Neal Goddard, Managing Director von Solarwatt UK & Ireland.

In Deutschland sind Photovoltaik-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden nicht so einfach umsetzbar. Das Erzbistum Köln hat aber zumindest die Residenz des Erzbishofs mit einer Solaranlage ausgestattet.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH