Qualitas stellt Brückenfinanzierung für Photovoltaik-Projekte von Suncatcher bereit

Suncatcher baut zurzeit zwei Solarkraftwerke mit zusammen 111 MW Leistung, die ohne Subventionen und ohne langfristige Stromabnahmeverträge finanziert werden sollen. Die Bauzwischenfinanzierung kommt von Qualitas Energy.

Suncatcher, Entwickler und Betreiber von Photovoltaik-Anlagen aus Berlin, hat sich eine Bauzwischenfinanzierung für zwei PV-Projekte mit einer Gesamtleistung von 111 MW in Deutschland und Polen gesichert. Das Finanzierungspaket hat Qualitas Energy zur Verfügung gestellt.

Das Portfolio umfasst ein 83-MW-Freiflächen-Solarprojekt in Deutschland sowie ein 28-MW-Solarkraftwerk in Polen. Beide Projekte, die sich bereits im Bau befinden, heben sich dadurch hervor, dass man sie ohne langfristige Abnahmeverträge betreiben will. Dabei sind Finanzierungen zu solchen Rahmenbedingungen insbesondere in Deutschland und Polen nach wie vor die Ausnahme. Daher soll es sich um eine innovative Strukturierung und Durchführung dieser Transaktion handeln.

Suncatcher fokussiert auf Deutschland und Polen

Der Initiator der Projekte, Suncatcher, ist ein Unternehmen für erneuerbare Energien, das ausschließlich in Deutschland und Polen tätig ist und sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von PV-Solaranlagen und Batteriespeicherprojekten (BESS) spezialisiert hat. Dabei steht die Finanzierung im Einklang mit dem strategischen Ziel des Unternehmens, den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien in diesen beiden Schlüsselmärkten zu beschleunigen. „Die Sicherung dieser Zwischenfinanzierung stellt einen entscheidenden Schritt für unsere Arbeit in beiden Ländern dar. Beide Projekte sind auf dem besten Weg, sich unter den größten unsubventionierten Solarprojekten in der aktiven Vermarktung aufzureihen“, sagt Jurek Meemken, Geschäftsführer von Suncatcher.

Qualitas Energy ist eine Investment- und Managementplattform, die sich auf Investitionen in erneuerbare Energien, Energiewende und nachhaltige Infrastruktur konzentriert. Mit seiner ersten 500-Millionen-Euro-Kreditstrategie, die auf die Bereitstellung von Projektfinanzierungen für eine Vielzahl von Plattformen und Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien abzielt, will das Unternehmen die Finanzierungslücke schließen, die durch die rasante Entwicklung des Sektors entstanden ist und die Möglichkeiten traditioneller Kreditgeber übersteigt. „Diese Transaktion unterstreicht unser Engagement für den Ausbau der erneuerbaren Energieinfrastruktur in Europa – insbesondere für vollständig merchant-basierte Projekte, die eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen“, sagt Severin Hiller Co-Head of Credit bei Qualitas Energy.

Ferner fungierte Hogan Lovells als Rechtsberater des Kreditgebers, während Suncatcher von Graf von Westphalen als Rechtsberater und Capcora als Financial Advisor Unterstützung erhielt. „Diese Finanzierung spiegelt das wachsende Vertrauen in die erneuerbare Energieinfrastruktur in Europa wider – selbst für Projekte, die vollständig merchant-basiert betrieben werden. Durch die maßgeschneiderte Bridge-to-Sale-Finanzierung ermöglichen wir Suncatcher, mit dem Bau fortzufahren und gleichzeitig maximale Flexibilität für zukünftige Vermarktungsstrategien zu bewahren“, sagt Bernhard Hofmann, Direktor bei Capcora.

Quelle: Capcora GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH