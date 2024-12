Investor Qualitas Energy kauft weiteren Windpark für Repowering

Die auf Energiewende-Projekte spezialisierte Investment-Gesellschaft Qualitas Energy hat einen Windpark mit 32 Anlagen an der Nordsee gekauft. Diese werden gerade gegen fünf neue Windturbinen ausgetauscht.

Die 32 Windenergie-Anlagen in dem Windpark an der Nordseeküste bei Cuxhaven gingen bereits im Jahr 1998 in Betrieb. Sie stehen nun am Ende ihrer Lebensdauer. Das Repowering der Turbinen befindet sich laut Qualitas Energy in einem fortgeschrittenen Stadium. Vorgesehen ist die Installation von fünf neuen Anlagen, wodurch die Gesamtleistung von 17,2 MW auf 21,6 MW steigen soll. So ergebe sich eine effiziente Flächennutzung am Standort und die Möglichkeit zur Versorgung von mehr als 14.000 Haushalten mit Windstrom.

Das ist bereits die zweite Meldung von Qualitas Energy in kurzer Zeit über den Kauf von Windparks in Deutschland zum Repowering. Vor knapp einer Woche meldete das Unternehmen die Übernahme von sieben Windparks mit insgesamt 33 Turbinen aus den Baujahren 2012 bis 2017.

Weitere Investitionen in Deutschland geplant

„Mit dieser Übernahme erweitern wir unser Windenergie-Portfolio um ein äußerst vielversprechendes Projekt an einem erstklassigen Windstandort“, sagt Johannes Overbeck, Head of Investments der Qualitas Energy Deutschland. Das Unternehmen will mittelfristig 1,2 Millionen Euro in den Aufbau einer 4 GW-Projekt-Pipeline in Deutschland investieren. Bei der Realisierung wolle man „agil“ vorgehen, heißt es.

Die Qualitas Energy Deutschland GmbH ist Teil der Qualitas Energy Gruppe. Das global agierende Unternehmen befasst sich mit Investment-, Management und Projektentwicklung in den Bereichen erneuerbare Energien, Energiewende und nachhaltige Infrastrukturinvestitionen. In Form von fünf Fonds hat das Unternehmen seit 2006 gut 12 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investiert.

Die Qualitas Energy Deutschland beschäftigt rund 250 Mitarbeitende an ihren Standorten in Berlin, Hamburg, Wiesbaden, Trier, Köln und Stuttgart. Sie ist auf Akquisition, Finanzierung, Projektentwicklung, Bau und Betrieb von Onshore- Windenergie-Anlagen fokussiert. Zum Portfolio gehören 11 GW erneuerbare Energien, darunter mehr als 7 GW Photovoltaik, 4 GW Windenergie, 242 MW Solarthermie (CSP), 60 MW Laufwasserkraft, 6 MW Batteriespeicher und 1,8 TWh Biomethan in Spanien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen. Chile und den USA.

