BW-Gruppe und Mirai planen Batteriespeicher in Süddeutschland

Mit der internationalen BW-Gruppe und dem Startup Mirai Power wollen zwei neue Akteure Batteriespeichersysteme in Deutschland bauen. Ziel sind ein Gigawatt Leistung.

Die historisch aus China stammende BW-Gruppe und das Münchener Startup Mirai Power wollen im Süden Deutschlands Systeme für Batteriespeicher mit einer Leistung von bis zu 1,0 Gigawatt (GW) realisieren. Dazu haben die Parteien eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Nähere Details gaben die Unternehmen allerdings nicht bekannt. Verantwortlich auf Seite des Großkonzerns ist die auf Batteriesystemen spezialisierte Tochter BW ESS.

Deutschland werde immer mehr zu einem Hotspot für große Batteriespeichersysteme (BESS) in Europa, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Land sei sowohl der größte als auch der liquideste Strommarkt in Europa. Es werde erwartet, dass bis 2026 etwa 7 Gigawattstunden (GWh) an neuen Speicherkapazitäten hinzukommen. Dies sei eine Verfünffachung der Kapazität.

Mirai Power sei ein BESS-Entwickler, der sich auf den europäischen Markt konzentriere. Die Geschäftsleitung verfüge über Erfahrungen bei Entwicklungsfirmen für erneuerbare Energien und Versorgungsunternehmen. BW ESS verfüge ferner über Erfahrung bei der Skalierung von Energiespeichern in anderen Märkten, eine Lieferkette und Investitionsverbindungen.

Quelle: Mirai Power | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH