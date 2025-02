Photovoltaik für Landwirte: Axpo und RWZ Rhein-Main kooperieren

Die Schweizer Axpo arbeitet bei Solaranlagen in Deutschland mit der RWZ aus Köln zusammen. Im Fokus steht der Bau von PV-Anlagen bei Landwirten.

Um die Photovoltaik in der Landwirtschaft als Geschäftsfeld aufzubauen, haben Axpo und die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG (RWZ) eine Zusammenarbeit vereinbart. Im Kern soll diese Partnerschaft Erlösoptionen für Landwirte bringen, teilten Beide mit. Die Kooperation sei durch einen Dienstleistungsrahmen strukturiert. Die RWZ übernehme die Ansprache von Flächeneigentümern und Vertragsverhandlungen. Axpo verantworte die Entwicklung, den Bau und den Betrieb der Solaranlagen. Zusätzlich plane die RWZ, sich als regionaler Anker-Gesellschafter an entstehenden Projekten zu beteiligen. Für RWZ-Kunden eröffneten sich so neue wirtschaftliche Perspektiven durch attraktive Pachtkonditionen und Beteiligungsmöglichkeiten.

Tim Papenfort, Bereichsleiter Unternehmensentwicklung der RWZ, betont die Bedeutung der Kooperation. «Axpo bringt als langjährige internationale Projektentwicklerin und Stromhändlerin Expertise sowohl beim Bau neuer Anlagen als auch in der Grünstromvermarktung mit. Da die staatlichen Förderungen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in den vergangenen Jahren gesunken sind, brauchen wir eine Partnerin, die den Markt im Blick hat und alternative Vermarktungswege nutzen kann.»

Martin Mitscher, Geschäftsführer für die PV-Projektentwicklung von Axpo in Deutschland, ergänzt: «Die RWZ ist als einer der führenden Agrarhändler in Deutschland bestens in ländlichen Regionen vernetzt, und ergänzt unsere Kompetenzen in der Entwicklung, dem Bau und der Vermarktung von Solarparks optimal. Durch die Beteiligung an den Projekten schafft RWZ zusätzlich Vertrauen bei Flächeneigentümern und lokalen Akteuren.»

Die Zusammenarbeit mit RWZ ist für Axpo ein wichtiger Schritt in der Umsetzung der Strategie zum Ausbau erneuerbarer Energien in Europa, wobei Deutschland eine zentrale Rolle spielt. Die RWZ sei eines der ältesten und größten Agrarhandelshäuser Deutschlands. Schwerpunkt der Tätigkeiten seien die westlichen Bundesländer und das benachbarte Ausland.

