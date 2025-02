1Komma5° steigert Umsatz 2024 auf 520 Millionen Euro

Die Hamburger 1Komma5° vermeldet für 2024 ein kräftiges Umsatzplus. Neben PV-Anlagen trägt auch das Softwaregeschäft dazu bei. In den kommenden Jahren will die Gesellschaft weiter investieren.

Das Energieunternehmen 1Komma5° hat nach vorläufigen Berechnungen im Geschäftsjahr 2024 den Umsatz kräftig auf 520 (Vorjahr 450) Millionen (Mio.) Euro gesteigert. Der um Zukäufe bereinigte, organische Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr noch stärker auf 490 (360) Mio. Euro zu.

„Mitten im Krisenjahr und in einem schrumpfenden Marktumfeld wachsen wir um 36 Prozent; das ist ein großer Erfolg für das ganze Team“, sagte Philipp Schröder, CEO und Mitgründer von 1Komma5°. „Wir haben in 2024 erheblich in Heartbeat AI und den Smart-Meter-Rollout investiert. Trotz der Verwendung von Polysilizium aus Deutschland, das deutlich teurer ist als asiatische Ware, und trotz gestiegener Vertriebskosten sind wir operativ nachhaltig profitabel und schuldenfrei, und konnten unseren Umsatz und Gewinn in den letzten beiden Jahren konstant steigern. Eine bereits genehmigte Kreditlinie mussten wir in 2024 nicht in Anspruch nehmen.”

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen seine Strommarkt-Software Heartbeat AI für kompatible Wärmepumpen, Stromspeicher oder Wallboxen unabhängig von Herstellern weiter geöffnet. Das habe dazu beigetragn, die Zahl der vernetzten Energiesysteme auf 40.000 zu steigern. Damit betreibe das Unternehmen zugleich Europas größtes virtuelles Kraftwerk für Privathaushalte. Heartbeat AI ermögliche Kundinnen und Kunden dabei, von der Volatilität der Erneuerbaren zu profitieren. Aspekte seien Überschusseinspeisung, Eigenverbrauchsvorteile und KI-optimierten Netzbezug. Dafür berechne 1Komma5° eine pauschale Softwaregebühr.

100 Mio. Euro Investitionen

In den nächsten drei Jahren plane das Unternehmen weitere 100 Millionen Euro in den Ausbau des Softwaregeschäfts rund um Heartbeat AI zu investieren. 2025 soll damit ein Umsatz im zweistelligen Millionenbereich erzielt werden. Im November hatte 1Komma5° die Ausgründung der Heartbeat GmbH als eigenständige Tochtergesellschaft bekanntgegeben. Ziel sei es, in 2030 einen Jahresumsatz aus Hardware- und Softwareerlösen in Höhe von 10 Milliarden Euro zu erreichen.

1Komma5° hat seit der Gründung rund 400 Millionen Euro Eigenkapital eingesammelt und ist schuldenfrei. Eine in 2023 bereitgestellte Kreditlinie von bis zu 100 Millionen Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Das 2021 gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.

Quelle: 1Komma5° | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH