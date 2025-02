Wuppertaler Stadtwerke bauen Windenergie und Photovoltaik aus

Die Stadtwerke aus Wuppertal haben sich am Repowering eines Windparks in Rheinland-Pflaz von 3,8 auf 14 MW Leistung beteiligt. 2024 baute der Versorger zudem im Stadtgebiet die PV um 1,6 MW aus.

Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) stärken ihr Portfolio an Projekten der Windenergie und bauen im Stadtgebiet zudem die Photovoltaik aus. Wie das kommunale Unternehmen mitteilte, ist es Projektpartner bei der Errichtung von zwei Windkraftanlagen im Windpark Birkenkopf in Rheinland-Pfalz. Betreiber der Windkraftanlagen ist die Projektentwicklungsgesellschaft BinnenWind GmbH, an der die WSW mit 32 Prozent beteiligt sind. Im Rahmen eines Repowerings habe die Gesellschaft in dem Windpark nördlich von Kaiserlautern zwei neue Windkraftanlagen mit je 7 Megawatt (MW) Leistung gebaut. Diese sollen die drei ältere Windräder aus den Jahren 1999 bis 2004 mit deutlich geringerer Gesamtleistung ersetzen. So steigt die Gesamtleistung des Parks von 3,8 MW auf 14 MW.

Die Windkraftanlagen vom Typ Nordex N163 sind 164 Meter hoch (Nabenhöhe) und wurden Anfang des Jahres fertiggestellt. Die Betreiber erwarten einen jährlichen Stromertrag von 26,3 Millionen Kilowattstunden aus den beiden neuen Anlagen.

Die WSW sind an mehreren Windparks beteiligt. 2012 beteiligten sie sich erstmals an einer Windkraftanlage im bayrischen Helmstadt. Weitere Windkraftprojekte kamen im Laufe der Jahre hinzu. Um das Geschäftsfeld weiterzuentwickeln, gründeten sie 2017 gemeinsam mit der KMW Kraftwerke-Mainz-Wiesbaden AG die BinnenWind GmbH als Projektentwicklungsgesellschaft für Onshore-Windkraftanlagen.

5 MW Photovoltaik in Wuppertal

Auch beim Ausbau der Photovoltaik im Stadtgebiet Wuppertal kommt das Unternehmen voran. 2024 habe die WSW mehr als 1,6 MW PV installiert. Insgesamt betrage die solare Spitzenleistung in der bergischen Stadt knapp 5 MW. 2023 und 2024 seien die mit Abstand erfolgreichsten Jahre in Sachen Sonnenenergie für die WSW gewesen. Dieser Trend soll sich fortsetzen. Immer mehr Unternehmen und Institutionen beschäftigten sich mit diesem Thema.

2024 habe die WSW Solar-Projekte beispielsweise mit dem Pharmaunternehmen WuXi oder der Fair-Handelsgesellschaft Gepa realisiert. Weiteres Projekt war die Installation des Wuppertal-Schriftzugs aus Solarpaneelen auf dem Tribünendach des Stadions am Zoo. Dies war ein gemeinsames Projekt des städtischen Gebäudemanagements (GMW) mit den WSW. In Kooperation mit dem GMW sowie mit der Stadtsparkasse Wuppertal werden die WSW in diesem Jahr weitere PV-Anlagen installieren.

Solaranlagen wollen die WSW in Wuppertal nicht nur auf Dächern, sondern auch auf Freiflächen bauen. Konkrete Pläne sowie geeignete Areale im Stadtgebiet gebe es bereits. Bevor es mit dem Bau losgehen kann, gelte es noch, die erforderlichen Genehmigungsverfahren zu durchlaufen. Die WSW sind optimistisch, dass noch in diesem Jahr der Bau von Wuppertals erster Freiflächen-Photovoltaikanlage starten kann.

Quelle: WSW | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH