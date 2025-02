Photovoltaik-Stromspeicher von Ubbink

Dachspezialist Ubbink hat eine Strom-Management-Zentrale für Zuhause auf den Markt gebracht. Das Photovoltaik-Stromspeicher-Systeme bietet bis zu 25,6 kWh Speicherkapazität.

Der Anbieter von Dachtechnik Ubbink bietet jetzt auch Photovoltaik-Stromspeicher an. Das PV-Speicher-System soll überschüssige Solarenergie speichern, die dann nachts, in Spitzenzeiten und netzunabhängig zur Verfügung steht. Das Batteriespeicher-System ist in den Leistungsstufen 6, 8, 10 und 15 kW erhältlich und soll sich flexibel an die Bedürfnisse des individuellen Haushalts anpassen können.

Die kompakten Speichermodule sollen sich schnell und einfach in die bestehende Energieinfrastruktur integrieren lassen. Sie bestehen aus Batterien, einem Energie-Management-System (EMS) und einem Hybrid-Wechselrichter. Da die Batterien stapelbar sind, ist eine Erweiterung der Speicherkapazität möglich. Bis zu fünf Batteriemodule kann man 3-phasig an den Hybrid-Wechselrichter anschließen, für eine maximale Speicherkapazität von 25,6 kWh. Erweiterungspakete erlauben eine spätere Kapazitätserhöhung ohne externe Neuverkabelung.

Das Energie-Management-System steuert das Laden und Entladen der Batterien. Dieses überwacht in Echtzeit die Energieerzeugung, den Verbrauch und den Batteriestatus. Die HTW Berlin hatte kürzlich prognosebasierte EMS untersucht und deren Vorteile ermittelt. Der Wechselrichter soll mit einem Wirkungsgrad von bis zu 98,2 % arbeiten und ist für Ein- bis Zweifamilienhäuser konzipiert. Er unterstützt Netz- und Generatorstromquellen und bietet Ersatzstromfähigkeit mit integriertem Inselschutz gemäß VDE-AR-N 4105. Auf Hybrid-Wechselrichter und Batterien vom Photovoltaik-Stromspeicher gibt es von Ubbink eine 10-Jahre-Garantie.

Zudem soll für Sicherheit ein unabhängiges Batteriemanagementsystem sorgen. Dieses ermöglicht eine kontinuierliche Fernüberwachung sicherheitsrelevanter Parameter und ein integriertes Aerosol-Brandunterdrückungssystem. Das solide Stahlgehäuse soll einen robusten Schutz bieten.

