Andritz erhält Engineering-Auftrag für 100-MW-Wasserstoffanlage in Rostock

Foto: Andritz Michael Wurzel (Repco-Geschäftsführer), Sami Pelkonen (Vizepräsident Green Hydrogen bei Andritz), Ralf Tschullik (Repco-Geschäftsführer), Peter Eisenköck (Vizepräsident Global Sales & Services Green Hydrogen bei Andritz) vereinbaren das Behördenengineering für die geplante Wasserstoffproduktionsanlage (vlnr).

Repco will in Rostock eine Wasserstoffproduktionsanlage bauen, die als eine der ersten in das deutsche Wasserstoffkernnetz einspeisen soll. Den Engineering-Auftrag hat der Technologiekonzern Andritz erhalten.

Der internationale Technologiekonzern Andritz mit Sitz in Graz hat den Auftrag für das Behördenengineering für die Errichtung einer 100-MW-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Rostock erhalten. Auftraggeber ist Repco (Rostock Energyport Cooperation GmbH), ein Joint Venture von RWE Generation SE, EnBW Neue Energien GmbH, Rheinenergie AG und Rostock Port GmbH. Vorbehaltlich der für Mitte 2025 geplanten Investitionsentscheidung Repco beabsichtigt die Investitionsentscheidung Mitte 2025 zu fällen und dann Andritz grünes Licht für die Lieferung der Anlage zu geben. Dabei soll sie 100-MW-Wasserstoffanlage in Rostock als eine der ersten Anlagen in Deutschland Wasserstoff in das deutsche Wasserstoffkernnetz und das spätere European Hydrogen Backbone einspeisen. Dieses Leitungsnetz soll nach der für 2028 geplanten Inbetriebnahme perspektivisch auch weite Teile Europas mit grünem Wasserstoff versorgen. Zudem soll die neue Anlage lokale Industriebetriebe und den Verkehrssektor versorgen Andritz soll die Wasserstoffanlage auf EPC-Basis unter Einsatz der alkalischen Druckelektrolyse von Hydrogenpro liefern. Der Lieferumfang umfasst die Wasserstoffproduktionsanlage, Neben- und Versorgungsanlagen, Systeme zur Wasserstoffreinigung und -verdichtung, Speicher sowie eine Wasserstoffabfüllanlage. Die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant. „Der 100-MW-Elektrolyseur ist das Herzstück des Projekts HyTechHafen Rostock, das die Energiewende in Europa vorantreiben soll“, sagt Michael Wurzel, Geschäftsführer von Repco. „Dies ist ein entscheidendes Projekt, das die Rolle Rostocks als wichtigen Knotenpunkt für den Energietransport stärkt. Andritz hat umfassendes Verständnis für das gesamte Projekt gezeigt.“ Das Joint Venture Repco wurde 2022 mit dem Ziel gegründet, die Infrastruktur für die Produktion und Verteilung von grünem Wasserstoff auszubauen. Die 100-MW-Wasserstoffanlage in Rostock ist der zweite Auftrag für Andritz in Deutschland. Denn den ersten Auftrag für eine 100-MW-Anlage für grünen Wasserstoff erhielt das Unternehmen von der Salzgitter Flachstahl GmbH. Quelle: Andritz | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH