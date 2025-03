Trinasolar stattet Solarpark Valcasado mit nachgeführten Photovoltaik-Modulen aus

Das Valcasado-Projekt in der spanischen Provinz Huelva soll die Gemeinde San Juan del Puerto über Jahrzehnte hinweg mit sauberer Energie versorgen.

Der chinesische Photovoltaik-Anbieter Trinasolar hat den kürzlich in Betrieb genommenen 22-MW-Solarpark Valcasado in Spanien mit einer Kombination aus bifazialen Vertex-Doppelglasmodulen und Vanguard-1P-Trackingsystemen ausgestattet. Das Valcasado-Projekt in der spanischen Provinz Huelva hat der Investor Green Tie Capital entwickelt, der auch der Eigentümer des Solarkraftwerks ist. Das vom EPC-Auftragnehmer Elmya Energy errichtete System umfasst 33.600 Photovoltaik-Module von Trinasolar und 580 Vanguard 1P-Tracker der Marke Trinatracker. Der Photovoltaik-Solarpark ist bereits am Netz und soll die Gemeinde San Juan del Puerto über Jahrzehnte hinweg mit sauberer Energie versorgen.

Trotz der relativ flachen Topografie gibt es auf dem Gelände des Solarparks Nord-Süd-Gefälle von bis zu 15 Prozent sowie 10 Prozent in Ost-West-Richtung. Dies erfordert laut Trinasolar flexible Nachführsysteme mit guter Geländeanpassung. Ferner benötigt der trockene, rissige Boden, der für das Gebiet charakteristisch ist, eine widerstandsfähige Infrastruktur.

Das Vanguard-1P-System von Trinasolar soll anpassungsfähig sein und der anspruchsvollen Umgebung vom Solarpark Valcasado effektive Leistung liefern können. Zudem soll es langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit sichern. Durch robuste Materialien kann das System laut Hersteller den trockenen Bedingungen der Region standhalten und das ganze Jahr über reibungslos funktionieren. Ferner sollen die bifazialen Vertex-Doppelglas-Module die Stromgestehungskosten (LCOE) verringern, ein flexibles Systemdesign ermöglichen und langfristige Zuverlässigkeit bieten. Trinasolar bietet Unterstützung und Serviceleistungen vor Ort, um die Installationsarbeiten zu vereinfachen und die Betriebs- und Wartungskosten zu minimieren. „Das Team von Trinasolar hat durch seine umfassende Expertise und Branchenerfahrung bewiesen, dass es in der Lage ist, jegliche auftretenden Herausforderungen zu meistern“, sagt Miguel Pantoja, Projektmanager bei Elmya Energy.

Quelle: Trinasolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH