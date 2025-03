Steckersolar: Balkonsolar Deutschland übernimmt Climatos

Der B2B-Anbieter Balkonsolar Deutschland übernimmt mit Climatos einen Anbieter von Balkonkraftwerken für Privatkund:innen.

Die Climatos GmbH, Anbieter von leichten Balkonkraftwerken aus München, wird Teil der Berliner Balkonsolar Deutschland GmbH. Die Gründerinnern von Climatos bleiben an Bord. Mit bereits 2.000 installierten Anlagen hat Climatos gezeigt, dass auch Mieter:innen aktiv zur Energiewende beitragen können. Balkonsolar Deutschland erweitert durch die Übernahme sein Portfolio und will seine Marktposition im B2B-Bereich stärken. „Wir wollen Städte zu Kraftwerken machen. Mit Climatos gewinnen wir wertvolle Erfahrung im B2C-Markt“, sagt Martin Schmal, Geschäftsführer von Balkonsolar Deutschland. Eva Spannagel, Gründerin von Climatos ergänzt: „Solarenergie muss so einfach sein wie ein Haushaltsgerät. Mit Balkonsolar können wir jetzt noch schneller Lösungen für Stadtbewohner entwickeln.“

Balkonsolar hat bereits bei großen Wohnungsbaugesellschaften leichte Solarkraftwerke installiert. Die Solarmodule, die das Unternehmen für seine Stecker-Solargeräte einsetzt, wiegen nur 2,6 kg. Dies zeigt laut Unternehmen, dass Balkonkraftwerke nicht nur für Eigenheimbesitzer:innen, sondern auch für große Wohnanlagen und urbane Gebiete geeignet sind. Zudem will das Unternehmen mit PlanB2030 die Balkonsonne App ausbauen, um auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen zu können und potenzielle Einsparungen sichtbar zu machen.

Privatkund:innen sollen weiterhin Climatos-Produkte in gewohnter Qualität erhalten. Die Logistik soll sich aber verbessern und neue digitale Tools sollen nutzbar sein. Wohnungsbaugesellschaften und Mehrfamilienhäuser sollen ebenfalls von einem erweiterten digitalen Service und einem stärkeren Netzwerk profitieren.

Quelle: Balkonsolar Deutschland | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH