Totalenergies startet in Deutschland sechs neue Batteriespeicherprojekte mit 221 MW Kapazität

Der französische Energiekonzern Totalenergies hat heute im Rahmen der Europe 2025-Konferenz in Berlin Investitionsentscheidungen für sechs neue Batteriespeicherprojekte in Deutschland bekannt gegeben. Es will 160 Millionen in eine Gesamtspeicherkapazität von 221 Megawatt (MW) investieren.

Kyon Energy, seit Anfang 2024 eine Tochtergesellschaft von Totalenergies, entwickelte die Projekte. Kyon Energy ist auf die Entwicklung großer Batteriespeichersysteme spezialisiert. Der Bau der Anlagen begann Ende 2024. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2026 geplant. Die meisten Speicher sind mit Batterietechnologie ausgestattet, die das Unternehmen Saft liefert, einer weiteren Tochtergesellschaft von Totalenergies. Batteriespeicherprojekte sind Teil von Unternehmensstrategie Die neuen Batteriespeicherprojekte sind laut Aussage des Unternehmens Teil der Strategie von Totalenergies, ein integriertes Portfolio aufzubauen, das die Produktion, Speicherung und Vermarktung von sauberer Energie umfasst. Die Batteriespeicher tragen zur Flexibilität und Stabilität des deutschen Stromsystems bei, indem sie Netzengpässe reduzieren und die Integration erneuerbarer Energien beschleunigen. Patrick Pouyanné, CEO des Unternehmens, erklärte: „Deutschland ist Europas größter Strommarkt und spielt eine Schlüsselrolle in der Energiewende. Mit diesen Projekten setzen wir unsere Strategie um, unseren Kunden saubere und zuverlässige Energie zu liefern und gleichzeitig unser Ziel einer Rentabilität von 12 Prozent in diesem Geschäftsbereich zu erreichen.“ Portfolio von Totalenergies in Deutschland Die neuen Batteriespeicher ergänzen das bestehende Portfolio von Totalenergies in Deutschland, das folgende Komponenten umfasst: 7 GW an Onshore-Wind- und Solarprojekten in Entwicklung sowie 200 MW installiert oder im Bau.

6,5 GW Offshore-Windkapazität in Entwicklung.

2 GW Batteriespeicherkapazität in Entwicklung und 321 MW im Bau.

9 GW aggregierte Stromkapazität durch Quadra Energy.

6.900 Ladepunkte, darunter 1.100 Schnellladepunkte. Quelle: Totalenergies | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH