EEG-Auktion: BBWind steigert Marktanteile bei Windenergie

BBWind erhält in der Februar-Ausschreibung der Bundesnetzagentur (BNetzA) 15 Zuschläge für Windenergie-Projekte mit einer Gesamtleistung von 286,2 MW.

Das Münsteraner Unternehmen BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH erhält in der Februar-Ausschreibung der Bundesnetzagentur (BNetzA) für Windenergie an Land 15 Zuschläge. Dies gilt für eine Gesamtleistung von 286,2 MW. Zu den geplanten Bürgerwindprojekten gehören 41 Windenergieanlagen .

Die aktuelle Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land durch die Bundesnetzagentur ist abgeschlossen. Der BBWind-Geschäftsführer Michael Schlüß sagt über die Ergebnisse seines Unternehmens: „Wir freuen uns, dass 15 unserer Bürgerwindprojekte mit 41 Windenergieanlagen erfolgreich bezuschlagt wurden“. Der Prokurist des Münsteraner Unternehmens, Michael Schulz, ergänzt: „BBWind erhielt Zuschläge für eine Gesamtleistung von 286,2 MW.“ Dies entspräche in dieser Runde 22,6 Prozent Marktanteil in NRW beziehungsweise 7 Prozent in ganz Deutschland.

Ergebnisse der Ausschreibung zur Windenergie

Die Ausschreibung zum 1. Februar 2025 war mit insgesamt 506 eingereichten Geboten und einer Gebotsmenge von 4.896 MW überzeichnet. Am Ende erlangten 422 Gebote mit der Gesamtleistung von 4.094 MW einen Zuschlag. Der niedrigste bezuschlagte Gebotswert – vermutlich ein Zusatzgebot nach § 36j EEG 2023, so BBWind – lag bei 5,62 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh), der höchste Zuschlag bei 7,13 ct/kWh. Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert betrug 7,00 ct/kWh.

Die Bundesnetzagentur betont den hohen Wettbewerb und die überzeichneten Gebotsmengen bei der aktuellen Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land. Der Präsident der BNetzA, Klaus Müller, sagt dazu: „Das sind rundum gute Nachrichten für den Ausbau der Erneuerbaren.“

Fazit der BBWind

BBWind-Prokurist Prokurist Schulz meint: „Insgesamt gab es in dieser Ausschreibungsrunde ein sehr wettbewerbliches Umfeld“, so Prokurist Schulz. Das zugesprochene Volumen von 286,2 MW für durch BBWind begleitete Bürgerwindprojekte unterstreiche das hohe Interesse an Bürgerwind und die Position des Unternehmens im Markt. Geschäftsführer Schlüß sagt mit Blick auf die Projekte des Unternehmens: „Wir sind mittlerweile der größte Projektentwickler für echten Bürgerwind in NRW.“ Gemeinsam mit Landwirten, Flächeneigentümern, Anwohnern, Kommunen und weiteren Projektbeteiligten will das Unternehmen weiterhin Bürgerwindparks entwickeln.

Die BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV e.V.) und der BSB-GmbH – Landwirtschaftliche Buchstelle.

Quelle: BBWind | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH