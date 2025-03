Envitec nimmt erstes Biogasprojekt in den USA in Betrieb

Envitec Biogas nimmt das erste von fünf Biomethanprojekten in South Dakota in den USA in Betrieb. Damit ist ein Drittel von insgesamt 15 Bauprojekten für das US-amerikanische Unternehmen SJI umgesetzt.

Die Envitec Biogas AG nimmt das erste von fünf Biomethanprojekten in South Dakota in den USA in Betrieb. Damit setzen sie das erste Drittel von insgesamt 15 Bauprojekten für das US-amerikanische Unternehmen SJI Renewable Energy Ventures (SJI) um. Die Biogas-Anlage wird seit Beginn des Jahres mit über 1.100 Kubikmeter Gülle von über 9.500 Milchkühen pro Tag gefüttert. Voraussichtlich wird sie 778 Normkubikmeter (Nm³) Biomethan pro Stunde produzieren.

Laut Mitteilung von Envitec stärkt die Biogas AG durch die kürzlich erfolgte Inbetriebnahme ihres derzeit größten Biogasprojektes in den USA die Zusammenarbeit mit SJI und lokalen Zulieferern. Ihre US-amerikanische Tochtergesellschaft unterstützt dabei die Projekte vor Ort.

Lars von Lehmden, Geschäftsführer der Envitec Biogas USA Inc. erklärt: „Diese Anlage ist die fünfte von insgesamt 15 Biogas-Projekten, die wir für SJI Renewable Energy Ventures, einem führenden Unternehmen für erneuerbare Energien und nachhaltige Lösungen, bauen.“ Acht der Anlagen gehörten zu Molkereien eines in den USA führenden Agrarunternehmens. Timothy Logan, Geschäftsführer der Envitec Biogas Construction LLC., ergänzt: „Die neue Anlage ist ein echtes Win-Win für den Betrieb und die Umwelt, denn mit ihr werden nicht nur organische Abfälle aus Molkereibetrieben in erneuerbares Biogas umgewandelt, sondern gleichzeitig wird der ökologische Fußabdruck der Milchviehhaltung reduziert.“

Lokaler Behälterbau über Envitec

Zudem bietet Envitec auf dem US-amerikanischen Markt einen Betonbehälterbau vor Ort an. Möglich mache dies eine Kooperation mit dem lokalen Partner Collins Precast LLC. Laut Envitec ist dieser Hersteller von Betonfertigteilen und -gebäuden führend im oberen, mittleren Westen der USA. Logan sagt: „Unsere Tanks sind die ersten ihrer Art, die in South Dakota zugelassen wurden.“

Service von Envitec

Neben dem Bau von kombinierten Biogas- und Biomethanaufbereitungsanlagen will der Kunde den Service von Envitec nutzen. Dazu gehören die Bereitstellung von biologischen und technischen Dienstleistungen, Service auf Abruf und ein 24/7-Hotline-Support. Logan erklärt: „Gerade in der Inbetriebnahmephase konnten wir hier für unseren Kunden wöchentliche Probenahmen plus Analysen von unserem Labor in Watertown durchführen.“

Zwischenstand zu Biogas-Projekten von Envitec

Neben den ersten fünf Anlagen haben drei weitere Projekte kürzlich die Kaltinbetriebnahme abgeschlossen und gehen nun in die Inbetriebnahmephase über.

Für die Herstellung von Biogas deckt die Envitec Biogas AG von Planung und Bau von Biogas- und Biogasaufbereitungsanlagen bis deren Inbetriebnahme ab. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an.

Quelle: EnviTec Biogas AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH