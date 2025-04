Marco Oesterlein neuer CPO bei Solar-Log

Solar-Log, Anbieter von Photovoltaik-Monitoringsystemen, hat sein Führungsteam mit einem neuen Chief Product Officer (CPO) verstärkt.

Marco Oesterlein ist neuer Chief Product Officer (CPO) bei der Solar-Log GmbH, einem Anbieter von Lösungen für das Monitoring und das Management von Photovoltaik-Anlagen. Dabei soll der Fachmann im Bereich Produktentwicklung und Innovation mit seiner Expertise die Entwicklung fortschrittlicher Technologien und die Weiterentwicklung der Produkte des Unternehmens prägen. „Wir freuen uns sehr, Marco Oesterlein in unserem Team willkommen zu heißen. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Produktentwicklung und seiner Leidenschaft für technologische Innovationen wird er einen entscheidenden Beitrag zu unserem Wachstum leisten“, sagt Jörg Niche, Geschäftsführer der Solar-Log GmbH.

Oesterlein bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Technologiebranche mit, darunter auch die Leitung von Produktmanagement- und Entwicklungsabteilungen. In seiner neuen Funktion wird er die gesamte Produktstrategie von Solar-Log verantworten. Von der Marktforschung und Produktplanung bis hin zur Umsetzung neuer Lösungen, mit denen das Unternehmen, den Anforderungen der Photovoltaik-Industrie gerecht werden will.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Solar-Log und darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team innovative Lösungen zu entwickeln, die die Zukunft der Energieversorgung positiv beeinflussen“, sagt Marco Oesterlein. „Die Solarbranche hat großes Potenzial.“ Somit bilden das Führungsteam von Solar-Log nun Jörg Niche als CEO, Oliver Schönfeld als CTO, Marco Oesterlein als CPO und Julian Hegg als Finance Manager.

Quelle: Solar-Log | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH