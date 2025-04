Studie: Große Photovoltaik-Potenziale in Gewerbe und Logistik

Das Fraunhofer IIS hat in Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung Logistik untersucht, wie viele Hallendächer in Deutschland bereits mit Photovoltaik bestückt sind. Es sind nur 19 Prozent.

Wie viele Hallendächer in Deutschland sind bereits mit Solaranlagen belegt? Das Fazit der der Erhebung des Fraunhofer IIS: Es gibt noch reichlich Kapazitäten für die Energiewende, denn rund 80 Prozent der deutschen Gewerbe- und Logistikimmobiliendächer sind PV-frei. Insgesamt haben die Forscher:innen 120.150 gewerbliche Hallen mittels automatischer Bilderkennung über ein trainiertes neuronales Netz klassifiziert und nach ihrer Größenkategorie und regionalen Verteilung analysiert. Das Ergebnis: Über 19 Prozent der Hallen in Gewerbe und Logistik sind mit Photovoltaik belegt. Bei den Logistikimmobilien liegt der Anteil mit fast 18 Prozent nur knapp darunter. Bei diesen insgesamt über 23.400 gewerblichen Gebäuden mit Dach-PV-Anlagen zeigen sich Unterschiede bei den Größenklassen sowie der regionalen Verteilung. Aber auch Gewerbe- und Logistikimmobilien weisen Differenzen auf.

So verzeichnen Gewerbeimmobilien in der Größenordnung zwischen 40.000 und 50.000 Quadratmeter mit fast 23 Prozent die höchste Solarbelegung. Die Objekte zwischen 2.000 und 5.000 Quadratmeter machen mit über 20 Prozent die zweitstärkste Größenklasse aus. Auffällig ist, dass die großen Gewerbeobjekte mit mehr als 50.000 Quadratmeter noch großes Potenzial bergen, denn hier sind knapp über 84 Prozent der Hallendächer ohne PV-Anlagen.

Auch bei Logistikimmobilien ist die PV-Belegung in der Größenordnung zwischen 40.000 und 50.000 Quadratmeter mit bereits rund 36 Prozent insgesamt am höchsten. Und auch bei den Big-Box-Logistikobjekten mit mehr als 50.000 Quadratmeter liegt enormes Potenzial, denn rund 81 Prozent der Dächer sind ohne Solaranlagen.

Photovoltaik in Gewerbe und Logistik: Komplexität der Projekte abschreckend

„In puncto Solarenergie sind die ESG-Potenziale für Logistik- und Industrieimmobilien noch lange nicht ausgeschöpft. Auch wenn eine PV-Installation auf einer Bestandsimmobilie aus statischen oder energetischen Gründen nicht immer möglich oder wirtschaftlich sinnvoll ist – bei insgesamt rund 80 Prozent freier Dachflächen stellt sich für mich die Frage, warum dieses immense Potenzial brach liegt. Vielleicht wirkt neben den fehlenden Netzkapazitäten auch die Komplexität der Projekte abschreckend“, so Kuno Neumeier, Sprecher des Themenkreises Logistikimmobilien der Bundesvereinigung Logistik und CEO der Logivest Gruppe, der 2022 die Initiative „Power of Logistics“ ins Leben gerufen hat.

Tilo Nahrath, Sprecher der Initiative und Geschäftsführer RE.source Projects ergänzt: „Wir stellen fest, dass sich in den vergangenen zwei Jahren viel getan hat und die Dach-PV-Anlage bei Logistikimmobilienneubauten zum Standard gehört. Damit sich dieser Trend weiter entwickelt und auch das schlummernde Potenzial der 80 Prozent nicht belegter Flächen gehoben wird, müssen viele Rahmenbedingungen verbessert werden. Dazu gehört, dass die neue Regierung den bereits eingeschlagenen Kurs beibehält und insbesondere Netzkapazitäten aus- und bürokratische Hürden abgebaut werden.“

Baden-Württemberg und Bayern führen bei Photovoltaik-Belegung

Erwartungsgemäß gibt es in Süd- und Westdeutschland deutlich mehr Photovoltaik auf Gewerbedächern als im Norden und Osten der Nation. Die meisten Solaranlagen auf den Dächern der gewerblichen Hallen kann Baden-Württemberg aufweisen mit einem Anteil von über 26 Prozent, dicht gefolgt von Bayern mit fast 24 Prozent. Schlusslichter bilden die Stadtstaaten Hamburg mit nur über fünf Prozent PV-Belegung sowie Berlin mit knapp über acht Prozent.

Dies ist zwar auch den natürlichen Standortfaktoren geschuldet, denn im Süden scheint die Sonne mehr als im windreichen Norden, aber heruntergebrochen auf die Ebene der Stadt und Landkreise fällt auf, dass offensichtlich auch lokale und infrastrukturelle Bedingungen eine Rolle spielen. So verzeichnet der bayerische Landkreis Straubing-Bogen mit rund 50 Prozent die deutschlandweit höchste PV-Belegung auf gewerblichen Hallendächern, knapp dahinter liegt mit fast 48 Prozent der Landkreis Landau in Rheinland-Pfalz. Der Platzhirsch Baden-Württemberg steht mit knapp 43 Prozent in Biberach erst an dritter Stelle im Landkreis-Ranking, wohingegen die wenigsten PV-Installationen mit lediglich rund drei Prozent im Lankreis Görlitz in Sachsen zu finden sind.

Vielerorts fehlt eine umfassende Verbrauchsdatenerfassung

„Die Energieversorgung von morgen ist dezentral, digital und transparent. Seit Ende Januar gilt auch das Solarspitzengesetz, das sowohl die Fernsteuerung der Anlagen als auch den Einsatz von intelligenten Messsystemen zur Pflicht macht. Doch in vielen Hallen sehen wir noch Optimierungsbedarf, denn vielerorts fehlt eine umfassende Verbrauchsdatenerfassung. Diese Daten sind die Basis dafür, die grün erzeugte Energie auch effizient zu nutzen, für die Bereiche Heizen/Kühlen und E-Mobilität einzusetzen und die überschüssige Energie ins Netz einzuspeisen und damit zu handeln“, sagt Richard Schneider, Sprecher der Initiative „Power of Logistics“ und Geschäftsführer der Fabrikon GmbH.

Die Erhebung zur Photovoltaik in Gewerbe und Logistik hat das Fraunhofer IIS in Projektpartnerschaft mit der Initiative „Power of Logistics“ des Themenkreises Logistikimmobilien der Bundesvereinigung Logistik (BVL) sowie Eco Mondia Green Technology Europe GmbH und Hep global GmbH gemacht.

Quelle: Bundesvereinigung Logistik | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH