Photovoltaik auf komplexen Dächern: Neues XS-Solarmodul von Solarwatt

Um komplexe Dachflächen optimal für die Photovoltaik-Anlage nutzen zu können, hat Solarwatt ein Solarmodul im Kleinformat auf den Markt gebracht.

Der Photovoltaik-Anbieter Solarwatt hat neues kompaktes XS-Solarmodul mit TOPCon-Zelltechnologie in sein Portfolio aufgenommen. Das Photovoltaik-Modul Panel Vision XS 5.0 Style ist ein bifaziales Halbzellenmodul mit einer Leistung von 260 Watt, das das Unternehmen speziell für eine optimale Ausnutzung komplexer Dachflächen entwickelt hat. Das Glas-Glas-Modul wiegt knapp 16 Kilogramm und hat eine Fläche von 1,18 Quadratmetern, womit es rund 40 Prozent kleiner ist als ein Solarmodul in Standardgröße.

„Unsere XS-Module sind robust und langlebig“, sagt Solarwatt-Produktmanager Gregor Kuschmann. „Wir gewähren auf sie wie bei unseren Glas-Glas-Modulen üblich eine Produktgarantie von 30 Jahren und garantieren zudem, dass sie nach Ablauf dieser Zeitspanne noch immer mehr als 90 Prozent ihrer ursprünglichen Modulleistung erreichen.“ Aufgrund der kompakten Bauweise sollen die XS-Module von Solarwatt deutlich höhere Auflasten und Soglasten als Module in Standardgröße aushalten.

XS-Solarmodul von Solarwatt mit Standardgrößen kombinierbar

Mit der Entwicklung des neuen XS-Solarmoduls reagiert Solarwatt auf das Feedback der Installationspartner. „Der Trend am Markt geht zu immer größeren Modulen, die eigentlich für Freiflächen-Anlagen konzeptioniert sind, was aber gerade bei komplizierten Dachflächen ein Problem werden kann“, sagt Kuschmann. „Mit unseren XS-Modulen haben unsere Partner die Möglichkeit, auch verschachtelte Dächer bestmöglich zu belegen und damit für den Kunden ein Maximum an Leistung herauszuholen. Die XS-Module sind zudem auch problemlos mit unseren Standard-Modulen in einem String kombinierbar.”

Lieferstart für das neue XS-Solarmodul ist voraussichtlich Juli 2025. Zudem soll es das kompakte Glas-Glas-Modul in den kommenden Monaten auch als Construct-Variante mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) geben.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH