Mit der freiwilligen ISCC-EU-RFNBO-Zertifizierung wird die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien für erneuerbare Kraftstoffe gewährleistet. Dekra Certification hat erstmals in Deutschland dieses Zertifizierungsaudit durchgeführt.

Die Dekra Certification GmbH hat das erste ISCC-EU-RFNBO-Zertifizierungsaudit am Standort Oberhausen von Air Liquide Deutschland durchgeführt. Es handelt sich laut Unternehmen um die erste RFNBO-Zertifizierung gemäß der 37. BImSchV. Dabei hat man die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff aus der 20-Megawatt-Elektrolyseanlage Trailblazer zertifiziert. Diese Anlage nutzt erneuerbare Energiequellen zur Wasserstoffproduktion.

Die Zertifizierung bestätigt, dass der in Oberhausen produzierte Wasserstoff den Nachhaltigkeitskriterien für erneuerbare Kraftstoffe nicht-biologischen Ursprungs – sogenannten Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBOs) – entspricht. Dies ist laut Dekra ein entscheidender Schritt für den Markthochlauf von erneuerbarem Wasserstoff und dessen Einsatz in Industrie, Mobilität und Energiespeicherung.

Die Europäische Kommission hatte kürzlich die Bedeutung der ISCC-EU-Zertifizierung hervorgehoben: Mit Wirkung zum 19. Dezember 2024 hat sie ISCC EU offiziell als freiwilliges System zur Zertifizierung von RFNBOs, recycelten Kohlenstoffkraftstoffen (RCFs) und forstwirtschaftlicher Biomasse anerkannt.

Erneuerbarer Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle im künftigen Energiesystem. Er kann fossile Energieträger in zahlreichen Anwendungen ersetzen und hilft, CO₂-Emissionen in energieintensiven Industrien sowie im Mobilitätssektor signifikant zu reduzieren. Die in Oberhausen eingesetzte Elektrolyse-Technologie zeigt, wie man erneuerbaren Wasserstoff in industriellem Maßstab wirtschaftlich und nachhaltig produzieren kann. „Erneuerbarer Wasserstoff kann nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards produziert und zertifiziert werden – und genau diese Transparenz ist entscheidend für die Marktakzeptanz“, sagt Rolf Krökel, Geschäftsführer der Dekra Certification GmbH.

Dekra Certification GmbH als Zertifizierungsstelle anerkannt

Das Umweltbundesamt hat die Dekra Certification GmbH mit Bescheid vom 24. Februar 2025 vorläufig als Zertifizierungsstelle für RFNBO anerkannt. Diese Anerkennung war eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung des ISCC-EU-RFNBO-Zertifizierungsaudits bei der Air Liquide Deutschland am Standort Oberhausen. Die Anerkennung erstreckt sich auf den Geltungsbereich der Verordnung zur Neufassung der Siebenunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (37. BImSchV) und gilt international.

Zertifizierungsverfahren gewährleisten die Einhaltung der Kriterien der Richtlinie (EU) 2018/2001 (RED II) sowie der delegierten Verordnungen (EU) 2023/1184 und 2023/1185. Unternehmen, die auf RFNBOs und RCFs setzen, erhalten damit eine verlässliche Grundlage für die Marktintegration dieser klimafreundlichen Energieträger. Dies ermöglicht eine reibungslose Transformation des Energiesystems und bietet Planungssicherheit für alle beteiligten Akteure.

Quelle: Dekra | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH