Quanta Energy baut Photovoltaik-Solarparks für Autokonzern Stellantis

An vier Stellantis-Produktionsstandorten in Polen sollen Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer Gesamtleistung von 58 MW entstehen. Geplant sind auch Solarcarports mit einer Gesamtleistung von 7 MW.

Der Automobilkonzern Stellantis mit seinen Marken wie Citroën, Fiat, Jeep, Opel und Peugeot, hat Quanta Energy als Partner für die Dekarbonisierung seiner Werke in Polen ausgewählt. Das Projekt umfasst den Bau von Photovoltaik- Freiflächenanlagen mit einer Gesamtleistung von fast 58 MW an vier Stellantis-Produktionswerken. Außerdem will das Unternehmen im Rahmen der Zusammenarbeit Solarcarports mit einer Gesamtleistung von nahezu 7 MW errichten. Für den Bau der Solarparks will man etwa 94.300 Photovoltaik-Module installieren, die eine Fläche von fast 54 Hektar bedecken.

Im Stellantis-Werk für PKW in Tychy hat das Projekt einen wichtigen Meilenstein erreicht. Nach der Stilllegung eines ineffizienten kohlebefeuerten Heizkraftwerks im vergangenen Jahr laufen derzeit die Vorbereitungen für den Bau der Photovoltaik-Anlage.

Die erste Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 2 MW hat man drei Monate früher als geplant fertiggestellt und sie ist bereits in Betrieb gegangen. Seit Ende Januar ist die Photovoltaik- Freiflächenanlagen aktiv und versorgt das Stellantis-Motorenwerk in Tychy mit Strom. Ferner ist die Investition nun in die nächste Phase eingetreten, die die Implementierung eines Energiespeichersystems (BESS) und eines Carports umfasst. Bis Ende dieses Jahres soll das Werk in Tychy durchschnittlich zu etwa 56 % energieautark sein. „Dank dieser Investition werden die polnischen Stellantis-Werke nicht nur energieunabhängiger, sondern auch umweltfreundlicher. Die Reduzierung von CO₂-Emissionen, die erhöhte Versorgungssicherheit mit Energie und die Senkung der Betriebskosten sind greifbare Vorteile“, sagt Sławomir Czernecki, Direktor des Motorenwerks in Tychy.

Die Menge an Strom, die die von Quanta Energy für Stellantis errichteten Photovoltaik-Solarparks erzeugen werden, würde ausreichen, um jährlich fast 20.000 Haushalte in Polen mit Energie zu versorgen oder eine Strecke von 3,3 Millionen Kilometern mit einem Elektrofahrzeug zurückzulegen.

General Motors hatte bereits 2012 eine Photovoltaik-Dachanlage beim Opel-Werk in Rüsselsheim gebaut.

Quelle: Quanta Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH