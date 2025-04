Milk the Sun kooperiert mit Envaris

Milk the Sun schließt eine einjährige Kooperation mit der Envaris GmbH für Wartung, Verwaltung und Monitoring von Photovoltaik-Anlagen ab.

Das Unternehmen Milk The Sun GmbH aus Nürnberg kooperiert in Deutschland mit der Envaris GmbH aus Berlin. Bereits seit August 2023 baute Milk the Sun die Kooperation mit dem Berliner Unternehmen auf, wie sie nun mitteilten. Inhalt der Kooperation sei die Wartung, Verwaltung und das Monitoring für Photovolatik-Anlagen (PV-Anlagen). In Deutschland arbeiten die beiden Unternehmen inzwischen seit etwa einem Jahr zusammen.

Warum Envaris?

Envaris habe sich auf die Wartung von PV-Anlagen spezialisiert, die sich in Deutschland befänden, so Milk the Sun. Folgendes werde durch das Kooperations-Unternehmen abgedeckt:

Technische Wartung

Photovoltaik Gutachten

Repowering

kaufmännische Verwaltung mit monatlicher Abrechnung von aufgeteilten PV-Anlagen

Rund-um-die-Uhr Online Monitoring mit sofortiger Behebung bei Fehlermeldungen

Das Team von Envaris habe zudem eigene Techniker, eine Buchhaltungsabteilung und ein Lager, in dem wichtige Komponenten umgehend verfügbar seien, so Milk the Sun zur Auswahl des Unternehmens weiter. Zu den Referenzen der Envaris GmbH in Deutschland zählten beispielsweise Filialen von IKEA, Anlagen von Eon sowie weitere PV-Anlagen.

Vorteile der Kooperation

Durch die Kooperation der beiden Unternehmen könnte Envaris einen Service für Konditionen anbieten, die aus Sicht von Milk the Sun das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt garantierten. Eine Beteiligung an der Envaris GmbH hätten sie jedoch nicht und sie bekämen auch keine Provision durch die Kooperation, so das Unternehmen ergänzend.

Bei Anlagen über Milk the Sun ist ein Wartungsvertrag optional, sofern eine eigenständige Anlage erworben wird. Ein Käufer könne aber auch selbst ein Wartungsunternehmen beauftragen. Bei nach Einheiten aufgeteilten Anlagen sei allerdings eine zentrale Abrechnungsstelle notwendig, daher sei hier ein einheitlicher Wartungsvertrag erforderlich, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Milk the Sun betreibt seit Gründung einen Marktplatz für gewerbliche Photovoltaik Projekte und bringt Anbieter mit Investoren zusammen. Aktuell seien über 1.700 Bauträger und über 75.000 Investoren bei ihnen gelistet, so Milk the Sun.

Quelle: Milk the Sun GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH