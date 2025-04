Google und Baseload Capital investieren in Geothermie

Foto: Baseload Capital

Google und der Geothermie-Entwickler Baseload Capital unterzeichneten das erste Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) für kohlenstofffreie Geothermie-Energie in Taiwan. Die Partnerschaft will die nachhaltige Energieversorgung der Tech-Branche in Asien weiterentwickeln.

Mit dem Ausbau von KI und hyperskalierbaren Rechenzentren wächst auch der Bedarf an zuverlässiger, unterbrechungsfreier Energieversorgung. Die jetzt zusammen mit Google realisierte Geothermie-Lösung von Baseload soll die nötige Stabilität bieten, um die künftige Energienachfrage zu decken. Dadurch sollen digitale Innovationen mit sauberer, verlässlicher und nachhaltiger Energie versorgt werden. Geothermie gilt als eine der weltweit größten ungenutzten Energiequellen. Sie ist häufig sauber, zuverlässig und rund um die Uhr verfügbar. Mit innovativen Strategien und einem globalen Portfolio will Baseload Capital Investitionsrisiken reduzieren und so die geothermische Entwicklung beschleunigen. 10 MW für Taiwans Energiewende Die ersten Projekte der Partnerschaft sollen 10 MW saubere Energie ins Stromnetz einspeisen und damit die derzeitige kommerziell genutzte Geothermie-Kapazität Taiwans verdoppeln. Ab 2029 sollen die Anlagen lokale Rechenzentren und Bürostandorte mit Strom versorgen. Google will durch den Einsatz von Geothermie seinen eigenen CO₂-Fußabdrucks reduzieren. Daneben erhofft sich das Unternehmen laut eigener Aussage branchenweit eine Wende hin zu verlässlicher, sauberer Energie voranzubringen. Das CPPA soll eine stetige Versorgung mit Ökostrom garantieren, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern und dadurch die Energiesicherheit stärken. Equity-Investition zur Skalierung Zusätzlich zum CPPA beteiligt sich Google mit einem Eigenkapitalinvestment an Baseload Capital, um die Ausweitung geothermischer Energieprojekte weltweit voranzutreiben. Alexander Helling, CEO von Baseload Capital, sagt: „Dieses Abkommen unterstreicht die wachsende Nachfrage nach 24/7-sauberer Energie. Unsere Partnerschaft schafft Synergien für nachhaltiges Tech-Wachstum.“ Michael Terrell, Senior Director für Clean Energy bei Google, ergänzt: „Wir wollen das geothermische Potenzial erschließen, um unsere Dekarbonisierung in Taiwan und global voranzutreiben. Dieses Abkommen soll als Vorbild für die Region und weltweit dienen.“ Die Partnerschaft beider Unternehmen will Geothermie als eine entscheidende Ressource für die Stromversorgung der Tech-Industrie für ganzjährig verfügbare erneuerbare Energien positionieren. Gleichzeitig unterstützt sie die energiepolitischen Herausforderungen Taiwans. Der asiatische Inselstaat strebt bis 2050 eine Geothermie-Kapazität von 6 GW an. Quelle: Baseload Capital | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH