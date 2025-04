1KOMMA5° stellt neue Speicherbatterie vor

1KOMMA5° hat in Berlin einen neuen Stromspeicher vorgestellt. Die Batterie soll nutzbar sein für Haushalte ohne eigene Stromproduktion.

Mit dem Speicher will das Hamburger Unternehmen eine Lösung mit intelligenter Steuerung anbieten. Vorteilhaft ist dadurch laut 1KOMMA5°, negative Preise an der Strombörse nutzen zu können.

Philipp Schröder, CEO und Mitgründer des Unternehmens, sagt: „Derzeit verschenkt Deutschland überschüssigen sauberen Strom aus Wind und Sonne regelmäßig ins Ausland. Später kaufen wir dann Strom zu hohen Preisen wieder zurück, wenn Sonne und Wind nicht verfügbar sind. Das ist wirtschaftlicher Irrsinn. Mit der PowerHarvester Batterie ermöglichen wir jetzt allen Stromkunden, direkt von diesen Strommengen zu profitieren und Teil der dauerhaften Lösung dieses Problems zu werden.“ Die Batterie kaufe, gesteuert durch Heartbeat AI, vollautomatisch dann Strom, wenn der Preis an der Strombörse gering sei. Diesen stelle sie dann entweder später dem Kunden zur Verfügung. Alternativ verkaufe sie den Strom, wenn der Preis hoch sei. Basierend auf Daten von fast 50.000 Energiesystemen könnten so die Stromkosten je Kilowattstunde (kWh) bis zu 50 Prozent gesenkt werden.

Für Kund:innen mit einem Stromverbrauch über 10.000 kWh pro Jahr soll sich eine Investition bereits nach sechs Jahren amortisieren. Lohnenswert wäre dies für Haushalte, die bereits große Verbraucher wie eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto angeschlossen hätten. Zudem sollen sich diese Werte durch geplante Netzentgeltänderungen und gesetzliche Flexibilisierung weiter verbessern.

Schröder führt weiter aus: “Unsere PowerHarvester Batterie ist in mehrfacher Hinsicht bahnbrechend: Erstens kann Heartbeat AI durch digitale Messtechnik die Kompatibilität mit allen Wechselrichtern, Ladelösungen und Wärmepumpen im Bestand sofort sicherstellen. Zweitens können erstmals auch Hausbesitzer ohne Solaranlage – und sogar Mieter – direkt von besonders günstigem Strom aus Sonne und Wind an der Strombörse profitieren. Drittens verbleiben die überschüssigen Strommengen in Deutschland und müssen nicht länger ins Ausland verschenkt werden; das Stromnetz wird stabilisiert. Viertens werden durch die Nachrüstung der neuartigen Batterie bei Bestands-Solaranlagen Einspeisevergütungen vermieden, die sonst zu hohen Kosten für die Allgemeinheit führen würden.“

Kompatibilität im Bestand

1KOMMA5° hatte bereits 2024 angekündigt, insgesamt über 100 Millionen Euro in Heartbeat AI zu investieren. Ziel war, alle bestehenden Wärmepumpen, Ladesäulen und Solaranlagen einzubinden. Bisher war das Energiemanagement auf kompatible Hersteller begrenzt. Die neue Batterie soll dies ändern.

Jannik Schall, Mitgründer und Produktchef von 1KOMMA5°, ergänzt: “Das wirkliche Problem der Energiewende sind eben nicht günstig produzierte Strommengen aus Wind und Solar, sondern ein starres Netz ohne intelligente Zähler und ohne genug Speicherkapazität. Der PowerHarvester ist unsere Antwort auf dieses Problem und demonstriert gleichzeitig, dass sehr günstiger und sauberer Strom bereits verfügbar ist.“ Statt das bestehende Energiesystem mit Milliarden zu subventionieren, solle die Politik daran arbeiten, eine vollständige Flexibilisierung und den Smart-Meter-Rollout voranzutreiben. Zudem sollten kleine Stromspeicher von Netzentgelten befreit werden. Dies würde die Wirtschaftlichkeit verbessern, so Schall.

Details zum Speicher

Die Speicherbatterie soll ab 8.900 EURO inklusive Installation, Heartbeat AI sowie des notwendigen Smart Meters angeboten werden. Kund:innen sollen eine monatliche Softwaregebühr für die Energy-Trader-Funktion zahlen. Dies ermögliche dynamische und individuelle Strompreise in Echtzeit. Außerdem müssen sie den dynamischen Stromtarif von 1KOMMA5° abschließen.

Quelle: 1KOMMA5° | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH