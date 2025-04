Portugals EDP expandiert mit Solarpark in Deutschland

Portugals EDP will im heimischen Solarmarkt Fuß fassen. Das Unternehmen hat mit der Tochter Kronos Solar EDPR nun den Bau seines zweiten Freiflächen-PV-Parks angestoßen.

Der portugiesische Energiekonzern Electricidade do Portugal (EDP) baut in Deutschland seinen zweiten Solarpark. Wie das international tätige Unternehmen mitteilte, geht es dabei um eine Freiflächen-PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 64,6 Megawatt (MW) in Meuselwitz/Thüringen. Die Bauarbeiten an dem Vorhaben hätten begonnen. Die neue Photovoltaikanlage werde fast 105.000 bifaziale Module umfassen. Nach der Inbetriebnahme soll sie jährlich rund 69 Gigawattstunden (GWh) sauberen Strom erzeugen. Das Projekt soll ferner Anfang 2026 in Betrieb gehen.

Mit der Stromerzeugung in Meuselwitz wird EDP den ersten Kunden in Deutschland über ein „Power-Purchase-Agreement (PPA)“ direkt beliefern. Im Jahr 2024 habe EDP ein entsprechendes Lieferabkommen mit Lhyfe geschlossen, um die zukünftige grüne Wasserstoffproduktion des Unternehmens in der Region zu unterstützen.

Das Projekt sei ferner das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Kronos Solar EDPR, einem in Deutschland ansässigen Solarentwickler, der 2022 von EDP übernommen wurde. Diese Partnerschaft war von großer Bedeutung für die Expansionsstrategie von EDP im deutschen Markt. An Kronos hatte EDP 2022 eine Mehrheitsbeteiligung von 70 % übernommen. Die Kronos Solar EDPR sei in drei weiteren europäischen Ländern – den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Frankreich aktiv. Deutschland, der Heimatmarkt von Kronos, mache rund 50 % des gesamten Anlagenportfolios aus.

„Mit diesem Schritt kommen wir unserem Ziel, in Deutschland zu expandieren – einem der wichtigsten Wachstumsmärkte von EDP – näher. Wir shaben eine Pipeline von Solar- und Windprojekten, die wir ans Netz bringen wollen. Wir prüfen auch Speicherlösungen als Teil eines Multi-Technologie-Ansatzes mit dem Ziel, bis 2030 eine installierte Leistung von 1 GW zu erreichen“, sagte Pedro Vinagre, Executive Director für Nord- und Mitteleuropa bei EDP.

Quelle: EDP | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH