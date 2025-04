Nordex: Aufträge und Gewinn legen im ersten Quartal 2025 zu

Das Windkraftunternehmen Nordex hat im ersten Quartal 2025 bei leicht gesunkenem Umsatz den operativen Gewinn vor Abschreibungen gesteigert und mehr Aufträge generiert. Auch die Liquidität entwickelte sich im Vergleich zum schwierigen Vorjahr positiv.

Der Windturbinenbauer Nordex Group hat im ersten Quartal 2025 eine solide Geschäftsentwicklung verzeichnet. Wie das Unternehmen mitteilte, lag der Umsatz mit 1,4 Milliarden (Mrd.) Euro unter dem Vorjahreswert von 1,6 Mrd. Euro. Dies sei vor allem auf einen niedrigeren Installationsstand und zeitliche Verschiebungen im Fertigungsplan zurückzuführen ist. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im ersten Quartal 2025 dagegen um rund 53 Prozent auf 79,6 (Q1/2024: 52,1) Mio. Euro. Die Ebitda-Marge stieg damit auf 5,5 (3,3) Prozent.

“Insgesamt hat das erste Quartal mit einem starken Auftragseingang und einer weiteren Steigerung unserer Profitabilität unsere Erwartungen erfüllt. Wir konnten das erste Quartal mit einem positiven freien Cashflow abschließen. Ich bin weiterhin zuversichtlich, unsere Ziele für dieses Jahr als auch unsere Mittelfristziele zu erreichen”, sagt José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex Group.

Auftragsplus im Q1

Im Segment Projekte verzeichnete die Nordex Group in den ersten drei Monaten 2025 einen Auftragseingang von 2.182 MW, nach 2.086 MW im Vergleichszeitraum 2024. Dies entspricht einem Anstieg des Gesamtauftragswertes um 7 Prozent auf rund 1,9 (1,8) Mrd. Euro. Die Aufträge kamen dabei aus 10 verschiedenen Ländern und für unterschiedliche Turbinenvarianten. Der Auftragsbestand der Nordex Group erhöhte sich auf 13,5 (11,1) Mrd. Euro. Davon entfallen 8,2 (7,3) Mrd. Euro auf das Segment Projekte und 5,2 (3,8) Mrd. Euro auf das Segment Service.

In den ersten drei Monaten 2025 erreichte die Turbinenproduktion 1.210 MW – ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Auch die Produktion von Rotorblättern stieg um 14 Prozent auf 1.188 Einheiten. Davon habe Nordex 458 Rotorblätter selbst produziert, und 730 Blätter (Q1/2024: 726 Blätter) stammten von externen Lieferanten.

Im ersten Quartal 2025 hat die Nordex Group ferner 180 (227) Windenergieanlagen in 12 Ländern mit einer Gesamtleistung von 1.046 (1.103) MW installiert. Das war damit weniger als im Vorjahr. Davon entfielen (in MW) 75 Prozent auf Europa, 19 Prozent auf Lateinamerika und 6 Prozent auf Nordamerika.

Der Konzern verfügte ferner zum Stichtag über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1,1 Mrd. Euro, was zu einer Nettoliquidität von 824 Mio. Euro führte. Trotz eines Anstiegs des Working Capitals belief sich der freie Cashflow im ersten Quartal 2025 auf 4 Mio. Euro, was einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zu minus 254 Mio. Euro im ersten Quartal des Vorjahres entspricht.

