Leitfaden zum Energy Sharing in der Praxis

Von einem Dena-Pilotprojekt zum Energy Sharing in Wunsiedel sollen Kommunen und andere Initiatoren profitieren. Zentrale Erkenntnisse zum Energie-Teilen sind in einem neuen Leitfaden zusammengestellt.

Im Projekt ESCdigital des Future Energy Lab hat die Deutsche Energie-Agentur (Dena) untersucht, wie sich Energy Sharing Communities (ESC) unter den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen umsetzen lassen. Dabei ist der „Leitfaden zur Umsetzung von Energy Sharing Communities in Deutschland“ entstanden. Energy Sharing ist in Deutschland bereits möglich, allerdings sind Akteure ohne energiewirtschaftliches Wissen in der Praxis kaum in der Lage, dies ohne erfahrene und etablierte Partner zu realisieren. Der Leitfaden ⎼ basierend auf den Erfahrungen des Pilotprojektes in Wunsiedel ⎼ konzentriert sich daher auf eine Umsetzungsvariante, bei der Erzeugerinnen und Erzeuger sowie Verbraucherinnen und Verbraucher mit einem zentralen Dienstleister wie einem Energieversorger eng zusammenarbeiten. In Wunsiedel hat das lokale Stadtwerk, die SWW Wunsiedel, diese Rolle übernommen.

Lokale Stadtwerke zentral für Sharing in der Praxis

„Die Energiewende findet auch direkt vor Ort statt. Das Pilotprojekt in Wunsiedel hat dabei die wichtige Rolle der lokalen Stadtwerke verdeutlicht. Durch ihre Vernetzung und die energiewirtschaftliche Erfahrung sind sie als Partner für Energy Sharing Communities gut geeignet“, sagt Corinna Enders, Vorsitzende der Geschäftsführung der Dena. „Um die Möglichkeiten des Energie-Teilens für noch mehr Bürgerinnen und Bürger zu öffnen, braucht es jedoch weitere regulatorische Anpassungen und Vereinfachungen.“

Die EU sieht in der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (EBM-RL) ausdrücklich vor, dass Energy Sharing auch anderen Akteursgruppen wie Bürgerenergie-Genossenschaften oder zivilgesellschaftlichen Organisationen offenstehen sollte. Die Richtlinie verpflichtet den deutschen Gesetzgeber, spätestens ab Mitte 2026 Energy Sharing mit vereinfachten Lieferantenpflichten zu ermöglichen. Dafür muss der Gesetzgeber vor allem einen einfachen Prozess für Bürgerinnen und Bürger schaffen, wie man Lieferantenpflichten auslagern, die Anmeldung inklusive entsprechende Messkonzepte beim Netzbetreiber verwirklichen oder Netzentgelte abrechnen kann.

Aber auch mit diesen regulatorischen Anpassungen bedarf es leistungsfähiger Informationstechnik und professioneller Dienstleister beim Aufbau und Betrieb einer Gemeinschaft von Erzeugerinnen und Erzeugern sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern. Der Leitfaden zum Energy Sharing in der Praxis führt durch alle Themen, die auf dem Weg zur ESC wichtig sind und die auch bei Umsetzung ohne zentralen Lieferanten gelten.

Die Projektergebnisse und der Leitfaden werden in einem Webinar am 12.5.2025 vorgestellt. Interessierte können sich unter dem nebenstehenden Link anmelden.

Der Leitfaden zum Energy Sharing in der Praxis ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Dena | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH