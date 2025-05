Nordrhein-Westfalen bundesweit Vorreiter beim Windenergie-Ausbau

Im ersten Quartal hat NRW mehr als 240 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 1.526 Megawatt genehmigt. Damit liegt NRW deutlich vor anderen Bundesländern wie Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg.

Noch nie hat ein Bundesland in einem Jahr so viel Windenergie genehmigt wie Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr 2024. Dieser Aufwärtstrend setzt sich auch in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 fort. Zum Stichtag 31. März haben die Behörden in NRW 248 Windenergieanlagen mit einer geplanten Leistung von mehr als 1.500 Megawatt genehmigt. Das entspricht bereits jetzt der zusammen gerechneten genehmigten Leistung der Jahre 2019 bis 2021. Eine aktuelle Auswertung des Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK NRW) zeigt: Nordrhein-Westfalen liegt auf Kurs, sein selbst gestecktes Ziel von 1.000 neuen Windrädern bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode nicht nur zu erreichen, sondern sogar zu übertreffen. Seit dem Sommer 2022 hat man 401 Windenergieanlagen im Bundesland installiert. Hinzu kommen vorliegende Genehmigungen über weitere insgesamt 1.077 Anlagen, die man bis Mai 2027 in Betrieb nehmen könnte.

„Der Ausbau ist keine Symbolpolitik – er ist ein handfestes Zukunftsprogramm. Für eine bezahlbare, sichere und unabhängige Energieversorgung, für wirtschaftliche Perspektiven“, sagt Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur. „Wir zeigen, dass ambitionierter Klimaschutz auch ökonomisch sinnvoll ist. Er schafft Arbeitsplätze, sichert Wertschöpfung vor Ort und macht uns unabhängig von fossilen Importen. Deshalb investieren wir mit voller Überzeugung in Windenergie.“

Windenergie-Ausbau in Nordrhein-Westfalen zum Stand 1. April 2025

Im Bundesländervergleich liegt Nordrhein-Westfalen im ersten Quartal 2025 mit einer genehmigten Leistung von 1.526 Megawatt abermals deutlich vor den nördlichen Bundesländern Niedersachsen (661 MW), Mecklenburg-Vorpommern (227 MW) und Brandenburg (220 MW). Die Leistung kann noch steigen, da die Windanlagenbetreiber ihre Genehmigungen aus März bis Ende April nachmelden können.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2025 hat man somit in etwa so viel Windenergieleistung genehmigt wie in den drei Jahren von 2019 bis 2021 zusammen (1.535 MW). Das spiegelt sich auch im Zubau wider. Im Jahr 2025 hat man in Nordrhein-Westfalen bereits 58 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 318 MW installiert. Somit sind in Nordrhein-Westfalen derzeit insgesamt 3.854 Anlagen mit einer Leistung von 8.094 MW in Betrieb.

Die Zahlen basieren auf einer Auswertung des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur durch das LANUK NRW.

Um die notwendige Akzeptanz des Windenergie-Ausbaus in NRW zu sichern, steuert die Regionalplanung den Ausbau in den einzelnen Landesteilen. Die kommunal besetzten Regionalräte entscheiden über die Ausweisung von geeigneten Windenergiebereichen und stellen den Ausgleich der unterschiedlichen Interessen vor Ort sicher.

Quelle: MWIKE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH