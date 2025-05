Aiko: intelligentes Solarmodul Navigator will mehr Energie liefern

Der chinesische PV-Produzent Aiko geht mit einem "intelligenten" Modul an den Markt. Es soll den Energie-Output erhöhen und Wartungskosten senken helfen.

Der chinesische Solarmodulproduzent Aiko verspricht mit einem neuen intelligenten Solarmodul höhere Energieerträge. Es geht dabei laut Unternehmensmeldung um das „Navigator Intelligent Module“, das äußerlich der N-Type ABC-Modulserie des Unternehmens ähnelt. Doch anders als diese ermögliche Navigator eine vollständig intelligente Integration, die eine Steigerung des jährlichen Energieertrags um 3-5 % durch Echtzeitüberwachung und datengetriebene Systemoptimierung ermöglicht.

So sollen Anlagenbesitzern höhere Erträge erzielen und Betriebs- und Wartungskosten senken können. Ausgestattet mit PLC-Technologie (Power Line Communication) übertrage die intelligente Anschlussdose des neuen Moduls Betriebsdaten in Echtzeit über die vorhandenen DC-Kabel – ohne zusätzliche Verkabelung. Die Daten werden dann an ein zentrales Gateway weitergeleitet und mit einer Cloud-basierten Smart-Management-Plattform synchronisiert, so dass die Betreiber die Leistung jedes einzelnen Moduls überwachen können.

Dies ermögliche Monitoring auf Modulebene, wodurch sich Anomalien frühzeitig erkennen, KI-gestützte Diagnosen erstellen und potenzielle Fehler schneller beheben ließen. Für ein 10-MW-Kraftwerk schätzt das Unternehmen, dass Navigator-Module jährlich bis zu 300.000 kWh Verluste vermeiden können.

Die neuen Produkte seien ferner darauf ausgelegt, Betrieb und Wartung zu optimieren. In einem herkömmlichen System könne die manuelle Inspektion einer 10-MW-Anlage den Einsatz von 10 Personen über drei Tage erfordern. Mit den intelligenten Abnahme-Tools von Navigator lasse sich dieselbe Aufgabe von einer einzigen Person in weniger als einer Stunde erledigen.

