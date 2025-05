Neu: Solarthemen-Ausgabe 587 ist erschienen

+++ Katherina Reiches erste Aussagen klären wenig +++ Heim-Energiemanagementsysteme +++ Interview: Peter Stratmann, Bundesnetzagentur +++ Agri-PV: Förderblockade und Nachfrageboom +++ PV-Markt im April weiterhin schwach +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der heute erscheinenden Solarthemen-Ausgabe Nr. 587:

Rolle rückwärts für Erneuerbare?

Die neue Wirtschafts- und Energieministe­rin Katherina Reiche (CDU) hat ihre These wiederholt, eine 100-prozentige Versorgung aus erneu­erbaren Energien sei nicht mög­lich. Mit Aussagen zum Heizungsgesetz begibt sie sich sogar europarechtlich auf dünnes Eis.

Heim-Energie-Management

Mit der Komplexität der häuslichen und betrieblichen Anlagen von der Solarstromerzeugung über Speicher und Wärmepumpe bis zum E-Fahrzeug werden technische Heim-Energiemanagementsysteme (HEMS) wichtiger. Doch das An­gebot ist vielgestaltig und erfüllt nicht immer die Erwartungen.

Interview: Peter Stratmann, Bundesnetzagentur

Der Referatsleiter der Bundesnetzagentur spricht über neue Möglichkeiten, wie Prosumer-Haushalte im Strommarkt agieren können. Unter anderem hat sein Team die neue Pauschaloption des EEG für die bivalente Nutzung von Stromspeicher-PV-Kombinationen entwickelt.

Agri-PV in der Schwebe

Das Warten auf die Genehmigung des Solarpakets I belastet die junge Agri-PV-Branche. Doch das Interesse an solchen Anlagen ist stark gestiegen. Und trotz der unklaren Fördersituation werden nach wie vor größere Mengen an Agri-PV-Anlagen genehmigt, in EEG-Auktionen bezuschlagt und teils auch gebaut.

PV-Ausbau in der Flaute

Im April kam der Zubau von Photovoltaikanlagen nicht deutlich über die geringen Märzzahlen hinaus. Beide Monate waren mit jeweils nur rund 800 MW die schwächsten seit mehr als zwei Jahren.

Jetzt testen!

Diese Artikel plus weitere Nachrichten finden Sie in Ausgabe 585 des Infodienstes Solarthemen vom 22. Mai 2027. Zu einem kostenlosen Test-Monat der jeweils aktuellen Solarthemen kommen Sie hier.

Der Infodienst Solarthemen, der die Zeitschrift, den E-Mail-Newsletter und den Zugang zum (S+)-Online-Bereich umfasst, ist der Premiumkanal der Solarthemen Media GmbH, die auch den Solarserver und die Zeitschrift Energiekommune herausgibt.