Enkelfähige Energie: LumenHaus setzt auf kundenzentrierte KI

LumenHaus revolutioniert das Energiemanagement im Haushalt mit künstlicher Intelligenz.

Das Unternehmen präsentiert ein umfassendes Ökosystem, das Solarmodule, Energiespeicher, Wärmepumpe und Wallbox intelligent miteinander vernetzt. Herzstück ist die myLumenHaus App, die dank “Deep AI” alle Komponenten in einem reaktionsfähigen Netzwerk vereint.

Optimierung von Energieflüssen

Anstatt isolierter Geräte entsteht so ein lernfähiges System, das Energieflüsse auf Basis von Echtzeitdaten und individuellen Vorlieben optimiert. Die KI prognostiziert beispielsweise den Solarertrag, analysiert den Haushaltsverbrauch und steuert das Ladeverhalten von Elektroautos, um teure Spitzenlasten zu vermeiden. Der neue Smart-Eco-Modus reagiert zudem dynamisch auf Strompreis-Schwankungen und lädt den Speicher bei niedrigen Preisen, um ihn in Hochpreisphasen zu nutzen.

Individuelle Steuerung durch KI

Die personalisierte Steuerung geht dabei weit über einfache Zeitschaltuhren hinaus. Die KI lernt kontinuierlich dazu und passt sich an die individuellen Gewohnheiten der Bewohner an. So kann sie beispielsweise erkennen, wann die Familie üblicherweise außer Haus ist und den Energieverbrauch in dieser Zeit automatisch reduzieren. Auch die bevorzugten Temperaturen in den einzelnen Räumen werden berücksichtigt und intelligent gesteuert. Das Ergebnis: maximaler Komfort bei minimalem Energieverbrauch. Mit dieser intelligenten Vernetzung und Automatisierung schafft LumenHaus ein zukunftsweisendes Zuhause, das nicht nur nachhaltig, sondern auch komfortabel und individuell ist.

Energiemanagement nach Bedürfnis

LumenHaus setzt damit auf eine kundenzentrierte KI-Philosophie, die das Energiemanagement intuitiv und persönlich gestaltet. Funktionalität trifft auf ein empathisches Wohnerlebnis, das sich den Bedürfnissen der Bewohner anpasst. Das Unternehmen verspricht nicht nur optimierte Energie, sondern eine Neudefinition des Zusammenlebens mit ihr – ganz nach dem Motto: “Energie von der Sonne – Lächeln von LumenHaus”. Der deutsche Künstler Eko Fresh, selbst Vater, zeigte sich beeindruckt vom Nachhaltigkeitskonzept und der Verantwortung, die LumenHaus übernimmt.

Über die LumenHaus GmbH:

LumenHaus ist eine innovative Plattform, die die Energiewende durch dezentrale, gemeinschaftsbasierte und nachhaltige Energieversorgung vorantreibt. Partner und Kunden profitieren gleichermaßen von der Plattform, die eine nachhaltige und komfortable Energiezukunft ermöglicht.

Kontakt: hallo@lumenhaus.com

Website: www.lumenhaus.de