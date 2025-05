Kommunale Wärmeplanung: Neuer Leitfaden zum Landeswärmeplanungsgesetz in NRW

Ein neuer Leitfaden zum Landeswärmeplanungsgesetz in NRW soll Kommunen in Nordrhein-Westfalen helfen, ihre Wärmepläne rechtssicher und mit hoher Qualität zu erstellen. Dazu gibt es auch ein neues Online-Tool.

Die Erstellung von Wärmeplänen durch die Kommunen soll den kosteneffizientesten Weg zu einer klimafreundlichen und fortschrittlichen Wärmeversorgung vor Ort ermitteln. Die Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz NRW.Energy4Climate hat nun die Broschüre „Kommunale Wärmeplanung in Nordrhein-Westfalen – Leitfaden zum Landeswärmeplanungsgesetz NRW” erstellt, die den Kommunen gute Hinweise für die praktische Umsetzung geben soll. Zudem soll ein neues Online-Tool Wärmeplan.Check helfen, die Qualität der Wärmepläne bereits im Erstellungsprozess zu steigern.

Bis spätestens Mitte 2026 müssen große Kommunen ihrer Wärmepläne erstellt haben, kleinere Kommunen bis spätestens Mitte 2028. Der Leitfaden zum Landeswärmeplanungsgesetz NRW gibt den Kommunen jetzt einen zusammenfassenden Überblick über die gesetzlichen Vorgaben und die spezifischen Anforderungen in Nordrhein-Westfalen. „Mit dem neuen Leitfaden und Online-Tool unterstützen wir die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, ihre Wärmepläne rechtssicher und mit hoher Qualität zu erstellen, denn so erfahren sie auch die nötige Akzeptanz in der Bevölkerung und bei den Unternehmen. Der Wärmeplan.Check gibt den Kommunen Sicherheit und hilft, nachträgliche, zeitaufwendige Korrekturen zu vermeiden“, sagt Christian Mildenberger, Geschäftsführer NRW.Energy4Climate.

Das Online-Tool Wärmeplan.Check soll ein zentrales und transparentes Datenmanagement für Kommunen bieten. Über eine Eingabemaske werden Daten und Ergebnisse aus dem laufenden Prozess der Wärmeplanung sukzessive in das Tool eingetragen – ob im ersten Schritt der Bestandsanalyse oder folgenden Schritten. Zur Qualitätsprüfung können Kommunen beispielsweise einen Plausibilitätscheck ihrer Wärmepläne durchführen oder verschiedene Versionen von Zielszenarien mittels Grafiken erstellen. Das Tool unterstützt zudem aufwandsarm die Berichtspflicht, die die Kommunen im Rahmen der Wärmeplanung gegenüber dem Land haben.

Beide Unterstützungsleistungen sind Angebote des Kompetenzzentrum Wärmewende NRW, das stetig weitere Werkzeuge und Gesprächsformate für eine effiziente Wärmeplanung der Kommunen entwickelt.

Der Leitfaden zum Landeswärmeplanungsgesetz NRW unter dem nebenstehenden Link zu finden. Das Online-Tool Wärmeplan.Check ist unter diesem Link zugänglich.

Quelle: NRW.Energy4Climate | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH